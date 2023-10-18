تتحرق الديون.. إبراهيم عيسى يهاجم فكرة إسقاط القروض مقابل توطين سيناء

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن هناك من يتحدث على أن هناك إغراءات بخصوص إسقاط الديون المصرية مقابل الاتفاق على توطين وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، مضيفا: " تبيع شرفي وسيناء ومستقبل أمتنا عشي إسقاط الديون... تتحرق الديون".



وأضاف، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،: "هيطلع 100 مليون مصري بقولك مش ندفع الديون ومش هنتخلي عن القضية الفلسطينية"، موضحا أنهم يتحدثون عن أن الدول العربية ستسقط عن مصر الديون من أجل توطين سيناء، معقبا: "فاهمين الأمة العربية غلط... الدول العربية تقف بجانب بعضها".



وتابع: لا يمكن أن الضغط على مصر مقابل إسقاط الديون وهذا حديث تافه وهراء، مؤكدا أن فكر الغرب بدعم مشروع الإخوان وعودة الإخوان ليست ضغوط على الدولة المصرية، مشددا على أن محاولات تخويف المصريين بالإفلاس هراء.

فكرة التوطين في سيناء

ونوه إلى أن شعب مصر يدعم موقف الدولة المصرية والسياسة المصرية التي تعبر عن رأيه وموقفه تجاه ما تتعرض له غزة من عدوان وقصف مستمر خلال الفترة أو طرح فكرة توطين سيناء.

ووجه رسالة إلى الرئيس السيسي، قائلا: "لست في حاجة لخروج الملايين للميادين أنت لتعبر عن إرادة الشعب المصري"، موضحا أن هناك مظاهرات خرجت اليوم في الميادين للتأكيد على اتفاقهم مع القيادة السياسية والدور التي تلعبه مصر مع الحرب في فلسطين.

وتابع: "هناك عمى سياسي عند الحاقدين والكارهين وغير قادرين على أن هناك فرقا بين الخلاف السياسي والاتفاق الوطني"، موضحا أن هناك بعض التظاهرات التي كان به عبارات إخوانية، مشددا على أن لا بد من أن تكون الشعارات عربية وليست دينية.