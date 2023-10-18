طريقة عمل تشيز كيك بالكيوي الصحي

تبحث الأمهات علي طريقة عمل حلوى لذيذة وصحية، تتميز بمذاقها اللذيذ بالإضافة إلى عناصرها الغذائية المفيدة للجسم، ولذلك نقدم لك طريقة عمل تشيز كيك بالكيوي اللذيذ.



تشيز كيك كيوي

طريقة عمل تشيز كيك بالكيوي

المقادير

- لتحضير الطبقة الأولى :

الزبدة : نصف كوب (مذابة)

بسكويت : علبتين (مطحون)

- لتحضير الطبقة الثانية :

حليب : ليتر

كريم كراميل : مغلف

بودرة الكاسترد الجاهزة : 3 ملاعق كبيرة

- لتحضير الطبقة الثالثة :

كيوي : 5 حبات (مقطع شرائح دائرية)

ماء ساخن : كوب

ماء بارد : كوب

جيلاتين : مغلف (بنكهة الكيوي)

طريقة التحضير

لتحضير الطبقة الأولى: اخلطي البسكويت المطحون مع الزبدة المذابة جيداً ثم رصيها في قالب التشيز كيك بسماكة واحدة على كامل القالب.

لتحضير الطبقة الثانية: ضعي الحليب، والكريم كراميل، والكاسترد في وعاء، واخلطيهم على البارد، ثم ارفعيهم على نار متوسطة مع الاستمرار بالتحريك لمدة 5 دقائق بعد الغليان حتى يسخن القوام ويصبح كريمي القوام، ثم صُبي المزيج فوق البسكويت، واتركيه جانباً لمدة لا تقل عن ساعة حتى يبرد الخليط تماماً ويتماسك.

لتحضير الطبقة الثالثة: وزعي قطع الكيوي فوق طبقة الكاسترد، ثم ذوبي الجيلاتين بالماء الساخن وأضيفي كوب الماء البارد وحركي جيداً، ثم صبي المزيج بهدوء فوق قطع الكيوي.

أدخلي قالب التشيز كيك إلى الثلاجة لمدة لا تقل عن 3 ساعات حتى يجمد الجيلاتين ويتماسك تماماً، ثم قطعيه وقدميه بارداً.