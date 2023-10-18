اقرأ غدًا بالوفد.. مصر تعلن الحداد العام على أرواح شهداء فلسطين

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الخميس، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "مصر تعلن الحداد العام على أرواح شهداء فلسطين".

ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

الوفد يرفض تهجير الأشقاء ويطالب المجتمع الدولي بفتح ممرات آمنة للمساعدات

عبدالسنديمامة: إسرائيل ترتكب جراءم حرب وإبادة جماعية في الأراضي المحتلة

أطالب الجامعة العربية بالدفاع عن حقوق أعضائها وبيانات الشجب غير مجدية

د. وجدي زين الدين يكتب: فلسطين عربية ولو تآمر العالم

مصر من أكبر الداعمين والمساندين للقضية الفلسطينية على مر التاريخ

إسرائيل تستخدم الأرض المحروقة والمقبرة المفتوحة لتجبر الفلسطينيين على الرحيل

الوفديون مستعدون للنزول إلى الشارع للدفاع عن القضية الفلسطينية

غزة تنزف والعالم أخرس

تطاير جثث آلاف الشهداء والمصابين في مجزرة صهيونية بالمستشفى المعمداني

السيسي: نرفض تصفية القضية الفلسطينية بمحاولات التهجير