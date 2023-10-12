الخميس 12 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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السيسي يشهد عرضًا لمعدات حرب أكتوبر.. وطائرات الرافال تشارك (شاهد)

عرض المعدات التي
عرض المعدات التي شاركت في حرب أكتوبر

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي مراسم تقليد علم القوات المسلحة وسام الجمهورية بمناسبة مرور 50 عامًا على حرب أكتوبر أثناء حفل تخرج الأكاديمية والكليات العسكرية بمقر الكلية الحربية.

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رجال المظلات يرفعون صور السيسي بسماء مصر في حفل تخرج دفعة الكليات العسكرية (فيديو)

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السيسي يشهد عرضًا لقوات الصاعقة في حفل تخرج الكليات العسكرية (شاهد)

 

وشهد الرئيس السيسي، عرضا للمعدات التي شاركت في حرب أكتوبر 1973، وذلك خلال حفل تخرج الأكاديمية والكليات العسكرية 2023.

 

وخلال العرض قدمت طائرات الرافال عرضا بحفل تخريج الكليات العسكرية 2023، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

طائرات الرافال من أحدث طائرات الجيل الرابع المتقدم انضمامًا للقوات الجوية، وكذلك شاركت في العرض طائرات ميج 29 متعددة المهام من الجيل الرابع المتقدم ويمكنها التعامل مع الأهداف البرية والبحرية والجوية.

السيسي يصل الكلية الحربية لحضور حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية 

 

وقد وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ قليل إلى مقر الكلية الحربية لحضور حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية.

 

انطلقت احتفالية تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية 2023، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعزف السلام الوطنى، وذلك بمقر الكلية الحربية.

 

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على توجيه  التحية لأسر طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية قبل بدء حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية العسكرية.

 

انطلق مساء الخميس حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية.

 

وتعد الكلية الحربية مصنع الرجال الأشداء، والصرح التعليمى الأول بمصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأحد مفاخر الوطن على امتداد واتساع تاريخه العريق، ذلك الصرح العسكرى العلمى الذى يعتبرالأقدم فى الشرق الأوسط وأفريقيا، يرجع تاريخه إلى عام 1811م.

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أكد فى تصريحات سابقة، أن الأكاديمية العسكرية المصرية حريصة على تقديم أفضل ما لديها فى جميع القطاعات.

 

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