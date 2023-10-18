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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إصابة 6 أشخاص في حادث تصدام سيارتين على الطريق الدولي بجنوب سيناء

إصابة 6 أشخاص فى
إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين

إصابة 6 أشخاص، في حادث تصدام سيارتين ربع نقل اليوم الأربعاء، على الطريق الدولي "أبورديس- إبوزينمة" بعد ابورديس 2ك تجاه ابوزينمه الطريق القديم بمحافظة جنوب سيناء.

وتلقى مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بتصادم سيارتين ربع نقل على الطريق الدولي "أبورديس- ابوزينمة"، الطريق القديم بعد ابورديس 2ك تجاه ابوزينمه الطريق القديم بجنوب سيناء 

و أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص وتم الدفع ب3 سيارات إسعاف، هم:

1/محمدابوالحسن السعيد32 السويس

كدمات وسحجات 

2/اسلام ممدوح محمد 35 اسكندريه 

جرح قطعى بفروة الرأس حوالى 10سم وكدمه شديده بالصدر والظهر واشتباه مابعد الارتجاج 

3/احمدرمضان موسى30 السويس 

كدمات وسحجات اشتباه كسر بالفقرات القطنيه وكدمه بالركبه اليمنى

4/مصطفى صابرمحمد36 اسكندريه 

كدمات وسحجات

5/ربيع محمدعلى 38 أسوان

كدمات وسحجات 

بيانات رفض النقل 

6/إبراهيم شيتوى سعد 42 راس سدر 

جرح قطعى بالشفه السفلى حوالى1سم

وتم نقل الحالات إلى مستشفى ابورديس الدولي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

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