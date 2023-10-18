إصابة 6 أشخاص في حادث تصدام سيارتين على الطريق الدولي بجنوب سيناء

إصابة 6 أشخاص، في حادث تصدام سيارتين ربع نقل اليوم الأربعاء، على الطريق الدولي "أبورديس- إبوزينمة" بعد ابورديس 2ك تجاه ابوزينمه الطريق القديم بمحافظة جنوب سيناء.

وتلقى مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بتصادم سيارتين ربع نقل على الطريق الدولي "أبورديس- ابوزينمة"، الطريق القديم بعد ابورديس 2ك تجاه ابوزينمه الطريق القديم بجنوب سيناء

و أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص وتم الدفع ب3 سيارات إسعاف، هم:

1/محمدابوالحسن السعيد32 السويس

كدمات وسحجات

2/اسلام ممدوح محمد 35 اسكندريه

جرح قطعى بفروة الرأس حوالى 10سم وكدمه شديده بالصدر والظهر واشتباه مابعد الارتجاج

3/احمدرمضان موسى30 السويس

كدمات وسحجات اشتباه كسر بالفقرات القطنيه وكدمه بالركبه اليمنى

4/مصطفى صابرمحمد36 اسكندريه

كدمات وسحجات

5/ربيع محمدعلى 38 أسوان

كدمات وسحجات

بيانات رفض النقل

6/إبراهيم شيتوى سعد 42 راس سدر

جرح قطعى بالشفه السفلى حوالى1سم

وتم نقل الحالات إلى مستشفى ابورديس الدولي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.