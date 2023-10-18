إصابة 6 أشخاص في حادث تصدام سيارتين على الطريق الدولي بجنوب سيناء
إصابة 6 أشخاص، في حادث تصدام سيارتين ربع نقل اليوم الأربعاء، على الطريق الدولي "أبورديس- إبوزينمة" بعد ابورديس 2ك تجاه ابوزينمه الطريق القديم بمحافظة جنوب سيناء.
وتلقى مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بتصادم سيارتين ربع نقل على الطريق الدولي "أبورديس- ابوزينمة"، الطريق القديم بعد ابورديس 2ك تجاه ابوزينمه الطريق القديم بجنوب سيناء
و أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص وتم الدفع ب3 سيارات إسعاف، هم:
1/محمدابوالحسن السعيد32 السويس
كدمات وسحجات
2/اسلام ممدوح محمد 35 اسكندريه
جرح قطعى بفروة الرأس حوالى 10سم وكدمه شديده بالصدر والظهر واشتباه مابعد الارتجاج
3/احمدرمضان موسى30 السويس
كدمات وسحجات اشتباه كسر بالفقرات القطنيه وكدمه بالركبه اليمنى
4/مصطفى صابرمحمد36 اسكندريه
كدمات وسحجات
5/ربيع محمدعلى 38 أسوان
كدمات وسحجات
بيانات رفض النقل
6/إبراهيم شيتوى سعد 42 راس سدر
جرح قطعى بالشفه السفلى حوالى1سم
وتم نقل الحالات إلى مستشفى ابورديس الدولي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.