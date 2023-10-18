زي المطاعم.. طريقة عمل تشيز كيك لوتس

تشيز كيك لوتس من الحلويات الشهية التي تتميز بمذاقها اللذيذ لإحتوائها على القرفة التي تعطي نكهة مميزة للحلويات، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها على خطى المطاعم.

تشيز كيك لوتس

طريقة عمل تشيز كيك لوتس

المقادير

- بسكويت : 2 باكيت (بسكويت اللوتس)

- الجبن الكريمي : 3 اكواب

- كريمة : كوب ونصف (سائلة)

- سكر : ربع كوب

- عصير الليمون : ملعقتان صغيرتان

- الزبدة : نصف كوب (زبدة اللوتس)

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- الزبدة : ربع كوب

طريقة التحضير

1. ضعي في محضرة الطعام، الجبن الكريمي، والسكر، وزبدة اللوتس، واخلطي.

2. أضيفي عصير الليمون، والفانيليا السائلة، واخلطي مجدداً.

3. صبي الكريمة السائلة مع الحرص على الاستمرار بالخلط.

4. ضعي بسكويت اللوتس المطحون بقاع القالب، ورصيه.

5. اسكبي الخليط المحضر سابقاً (خليط الزبدة والكريمة) فوق البسكويت، وأدخلي القالب للثلاجة لمدة 5 ساعات على الأقل.

6. زيني قالب تشيز كيك اللوتس بحسب الرغبة.