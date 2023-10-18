مندوبة الإمارات بالأمم المتحدة تُطالب بوقف كامل لإطلاق النار في غزة

وجهت "أبو ظبي"، على لسان المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة "السفيرة لانا زكي"، دعوة إلى وقف كامل لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية، حسبما أفادت وسائل إعلام إماراتية، مساء اليوم الأربعاء.

جاء ذلك خلال كلمة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة خلال جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع في غزة اليوم الأربعاء.

وقالت لانا: "ندعم وقف إطلاق نار كامل لأسباب إنسانية، ولا نطلب القيام بذلك على حساب أمن إسرائيل ولكن ليتمكن الناس من الاعتناء بالجرحى ودفن الموتى بكرامة وإعادة عيش حياتهم".

وأشارت إلى أنه لأكثر من 140 عامًا قدم المستشفى الأهلي المعمداني خدمات طبية واللجوء لأجيال من الغزاويين وأمس قتل أكثر من 500 فلسطيني في ضربة على هذا المستشفى.

وأضافت: "كل ساعة من هذه الحرب تسخر من القانون الإنساني الدولي وغزة متروكة ولا أحد يشعر فيها بالأمان، ندعو إلى ضمان تحقيق كامل ومستقل في هذه الحادثة ومساءلة المرتكبين".

وتابعت: "هناك أمر واضح لا تشكيك فيه.. مات فلسطينيون في هذا العنف أكثر من أي عنف آخر جرى في تاريخ هذا النزاع، ففي أقل من أسبوعين سقط فيه أكثر من 3500 قتيل و14 ألف مصاب".

السعودية تدعو لتطبيق القانون الدولي الإنساني في غزة

أكد وزير الخارجية السعودي "الأمير فيصل بن فرحان"، على ضرورة تطبيق القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية، مساء اليوم الأربعاء.

وقال "بن فرحان" في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن التركيز الحالي يتجه نحو وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح أن المملكة مُستمرة في جهودها لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة.

وفي سياق آخر، أكد أن "حل الدولتين هو الحل الجذري للقضية الفلسطينية"، مُشيرًا إلى أنه يتوجب على جميع الأطراف التزام حل للقضية الفلسطينية وفقًا للشرعية الدولية.