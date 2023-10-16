نمبر وان في الصهاينة.. محمد رمضان يثير غضب وسخط الجمهور بتصرف مُشين (شاهد)

أثار الفنان محمد رمضان غضب الجمهور خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلانه عن إحياء حفل غنائي في مدينة أبو ظبي بالإمارات داخل على مسرح نادي شاطئ السعديات، يوم الجمعة المقبلة، متجاهلًا الأحداث الجارية والدمار الذي حل بالشعب الفلسطيني من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

محمد رمضان يعلن عن إحيائه حفلًا غنائيًا في أبو ظبي:

نشر محمد رمضان الملصق الدعائي للحفل، وأرفقه بتعليق: "انضم إلى الحفلة المثيرة مع محمد رمضان في نادي شاطئ السعديات يوم 20 أكتوبر! .. استعد للرقص طوال الليل واستمتع بتجربة الطاقة التي لا تُنسى .. التذاكر محدودة، لذا احجز مكانك الآن عن طريق الاتصال على 026563555 أو 0501328425".، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

محمد رمضان عبر انستجرام

محمد رمضان يثير غضب وسخط الجمهور بسبب تجاهله القضية الفلسطينية:

سرعان ما هاجم الجمهور محمد رمضان وانهالت التعليقات السلبية من متابعيه عبر انستجرام على منشور الحفل، معبرين عن غضبهم وسخطهم من تصرفه وتجاهله القضية الفلسطينية والدمار الشامل الذي حل بأهل غزة.

محمد رمضان

جمهور محمد رمضان بعد إعلانه إحياء حفل في أبو ظبي: عار عليك

وجاءت أبرز التعليقات كالآتي: "ده وقت حفلات ورقص .. عار عليك .. ده انت طلعت نمبر وان في الصهاينة .. احتفظ بحفلاتك وفيديوهاتك لنفسك لحد ما تخلص المحنة .. والله عيب .. عم تمزح .. شو هالإنسانية اللي عندك .. نمبر وان وين دعم فلسطين .. في شي اسمه دولة فلسطين وشي اسمه غزة عم تحترق .. فلسطين قضية الرجال .. un follow .. إن لم تستح فافعل ما شئت .. ما عندك دم ولا إحساس راكض ورا الشهرة والمال .. بلا شرف وبلا دم .. مفيش دم عن أهلك .. روح انقلع محدش سأل عنك ولا عن حفلاتك".

محمد رمضان يفجر مفاجأة تُخرس الألسنة ردًا على اتهامه بتجاهل القضية الفلسطينية

وكان الفنان محمد رمضان خرج عن صمته ليدافع عن نفسه بعد الهجوم الذي تعرض له من قبل الجمهور واتهامه بالتخلي عن دعم فلسطين في حربها ضد إسرائيل وتجاهله الأحداث الجارية والدمار الذي حل بالشعب الفلسطيني من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وعدم تضامنه مع القضية الفلسطينية بشكل أو بآخر، مثل الكثير من مشاهير الفن والإعلام والسوشيال ميديا.

محمد رمضان

شدد محمد رمضان أنه لم ينس أخوته في فلسطين، فهو دائمًا يتذكرهم بالدعاء قبل حفلاته، كما أنه يحرص على إرسال المعونات اللازمة لهم بالاتفاق مع فريق عمله ومؤسسته، وجاء ذلك خلال تعليق أرفقه بمقطع فيديو من خلال كواليس أغنية لكأس الأمم الأفريقية عام 2023، نشره عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقال محمد رمضان: "لا أستطيع الانقطاع عن عملي نظرًا لالتزامي بعقود مع شركات عالمية ولكن لم ولن أنسى أخوتي الفلسطينيين بالدعاء حتى قبل حفلاتي خارج المنطقة العربية".

محمد رمضان عبر إنستجرام

محمد رمضان بعد اتهامه بتجاهل القضية الفلسطينية: أرسل المعونات اللازمة لهم

وأضاف محمد رمضان: "أنا وكل فريق عملي ومؤسستي تعمل منذ ثلاثة أيام لإرسال المعونات اللازمة لهم .. وفي صلاة الجمعة الماضية هنا في كوت ديفوار طلبنا من إمام المسجد الدعاء للشهداء من النساء والأطفال وأن يصبر قلوبنا جميعًا".

وأحيا محمد رمضان مؤخرًا حفلًا غنائيًا للمرة الأولى بمحافظة أسوان ضمن احتفالات ذكرى انتصارات نصر أكتوبر بحضور المئات من جمهوره الذين حاصروه عقب انتهاء الحفل والتقطوا معه عددًا من الصور التذكارية.

محمد رمضان

فيلم ع الزيرو يخرج من سباق شباك التذاكر بدور العرض السينمائي

على صعيد آخر، خرج فيلم "ع الزيرو" أمس السبت بطولة محمد رمضان ونيللي كريم، من المنافسة على شباك التذاكر في مصر، حيث صدرت الإحصائية اليومية لإيرادات الأفلام المصرية بدونه، لتتوقف إيراداته بعد 10 أسابيع عرض عند 13 مليون جنيه و522 ألفًا، فيما كان آخر إيراد حققه بدور العرض السينمائي أول أمس، هو 72 جنيهًا فقط.