عدم اتباع نظام غذائي يزيد من ارتفاع نسبة الكولسترول.. طبيب يوضح

خلافا للاعتقاد السائد، حذر الطبيب أوليغ فارفولوميف من أن أسوأ شيء يمكنك القيام به لخفض نسبة الكولسترول في الدم لا يشمل اتباع نظام غذائي.

ويحدث ارتفاع نسبة الكوليسترول، والذي يُطلق عليه غالبًا القاتل الصامت، عندما يكون هناك الكثير من المادة الدهنية التي تسمى الكوليسترول في الدم، ويعاني أكثر من اثنين من كل خمسة أشخاص في البلدان المتقدمة من مستويات مرتفعة من المواد الدهنية، مما يعرض صحة القلب والأوعية الدموية للخطر.

في حين أن خيارات نمط الحياة السيئة، من التدخين إلى تناول الكثير من الأطعمة الدهنية، تعد أخبارًا سيئة بالنسبة للكوليسترول، إلا أن هناك شيئًا واحدًا أسوأ بكثير بالنسبة للمرضى الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول.

وأسوأ شيء يمكنك القيام به إذا كان لديك ارتفاع في نسبة الكوليسترول هو تجاهله والاستمرار في حياتك مهما كان الأمر - عليك أن تتعلم كيف تكون ذكيًا بشأن صحتك وهذا لا يعني بالضرورة البدء بتناول الدواء.

الخطر الحقيقي هو الرضا عن النفس، أي تجاهل المشكلة تمامًا. المستويات المرتفعة يمكن أن تصبح قنبلة موقوتة.

يمكن أن يشكل ارتفاع نسبة الكوليسترول خطرًا خطيرًا لمشاكل صحية خطيرة، بدءًا من النوبات القلبية وحتى السكتات الدماغية ولحسن الحظ، يمكنك السيطرة على الدهون عن طريق إجراء تغييرات بسيطة على نمط حياتك.

والتغييرات الغذائية لها أهمية قصوى: التزم بالنظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط، واستمتع بالتوهج الصحي للزيتون والأسماك الطازجة والأطعمة النباتية الشهية.

ويقول إن التحول الرئيسي الآخر هو استبدال الدهون المشبعة الموجودة في الزبدة والجبن والنقانق والأطعمة المصنعة بنظيراتها غير المشبعة.

وأوضح الطبيب أن هذه الدهون الصحية، المخبأة في الأسماك والبذور والمكسرات والأفوكادو وزيت الزيتون، تساعد في الواقع على رفع مستويات الكوليسترول الجيد لديك، وهو "صحي".

يُعرف كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) بالنوع "الجيد" لأنه يساعد على إزالة الكولسترول "الضار" من مجرى الدم.

نصيحة أخرى اقترحها الدكتور فارفولوميف هي إنقاص الوزن إذا لزم الأمر، لأن زيادة الوزن أو السمنة تزيد من احتمالية الإصابة بارتفاع نسبة الكوليسترول.