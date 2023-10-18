استمرار توافد المواطنين بالإسماعيلية للتظاهر ضد الاعتداءات الاسرائيلية على قطاع غزة

يواصل أهالي الإسماعيلية، تظاهراتهم الداعمة لأهالي قطاع غزة بميدان الممر بالإسماعيلية وسط توافد المئات من فئات المواطنين من مختلف المراحل العمرية .



ورصدت "بوابة الوفد" تزايد أعداد المشاركين واتسعت رقعة انتشار المتظاهرين في الميدان للشوارع الرئيسية مما أدى لتوقف حركة المرور بالمنطقة وسط تعالي الهتافات المناهضة للاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات الغاشمة على أهالي قطاع غزة.وقام المتظاهرون بإشعال النار في علم الاحتلال وقاموا برسم العلم على الأرض ووقفوا عليه بالاقدام.

وكانت المظاهرة انطلقت في الرابعة مساءا عقب صلاة العصر للتنديد بالاعتداءات المتواصلة منذ يوم ٧ اكتوبر من الشهر الجاري على قطاع غزة وقتل المدنيين العزل .

وقال مشاركون، إن أطفالهم حرصوا على المشاركة بعدما شاهدوا مشاهد قتل الاطفال في غزة وان الدافع الاول لنزولهم للمشاركة للتأكيد على رفض الاعتداء على أهالي القطاع.ودعم القضية الفلسطينية واحقيتهم في البقاء على أرضهم، مطالبين بضرورة السماح لدخول المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع ووقف إطلاق النار.

وكانت أبرز الهتافات خيبر خيبر يا يهود .جيش محمد بدأ يعود .. بالروح بالدم نفديك يا اقصى.. بنرددها جيل ورا جيل ...تسقط تسقط إسرائيل..(يا طوفان الأقصى شيل بكرة هنمسح إسرائيل) و (ياللي بايع القضية فلسطين حرة عربية .يا نحرر أرضهم يا نموت زيهم)

وحمل المتظاهرون اعلام فلسطين والكوفية الفلسطيني وأعلام مصر وتعالت هتافات التكبير مع اذان المغرب وشارك في المظاهرة عدد من أعضاء مجلس النواب وممثلين عن الأحزاب السياسية ومؤسسات أن العمل المدني وعدد من شيوخ الأزهر الشريف والأوقاف .