هاني شكري للوفد: لدي مفاجآة سارة لجماهير الزمالك.. والقلعة البيضاء تحتاج إستراتجية خاصة للعودة للطريق الصحيح

كشف المهندس هانى شكري المرشح لعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك " فوق السن " عن رأيه في الأزمات التي يعاني منها القلعة البيضاء في الفترة الحالية وخصوصًا الملف التسويقي.

وصرح هاني شكري المرشح على عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك في حوار خاص لـ “بوابة الوفد” ان نادي الزمالك يحتاج إستراتجية خاصة لعودة القلعة البيضاء على النهج والطريق الصحيح .

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إليكم نص الحوار وجاء كالتالي :

ما رأيك في الأزمات الطاحنة التي يٌعاني منها الزمالك ؟

_الأزمات التي يعاني منها الزمالك نتيجة إدارة سابقة غير رشيدة، لفترة طويلة أكثرمن 10 سنوات، فهذه نتيجة طبيعية التي يعاني منها الزمالك بهذا السوء .

ما تعقيبك على سوء الإدارة التسويقية بالقلعة البيضاء في الفترة الماضية ؟

_في الثمانينات كان الجانب التسويقي بين نادي الزمالك ومنافسه الأهلي مٌتعادل، وفي الفترة الحالية تم انخفض الجانب التسويقي في فترة الفينات القرن الحالي ، ولم ينال الزمالك الحق التسويقي في الفترة الماضية وخصوصًا في 10 السنوات الأخيرة لأسباب كثيرة.

وأكمل: "وصلنا لادنى مستويات التسويق و أؤكد "مفيش إدارة تسويق خلال الفترة الماضية “ بالرغم ان الزمالك لديه كوادر مميزة ولكن لم يستعين بهم”.

اتم تصريحاته :" في حالة نجاح القائمة الموحدة في الانتخابات نسعى لاسترجاع القيمة التسويقية بقوة في أول يوم نعمل به النادي، نريد ان نفعل إدارة تسويق محترمة وهناك خبر سار لعشاق القلعه البيضاء هناك العديد من المستثمرين تحدثوا معي من أول يوم تشكيل القائمة للترويج عن منتجاتهم للزمالك.

مارأيك على استحواذ راعي واحد على قميص الزمالك في الوقت الحالي ؟

_أريد ان أكشف ان سياسة العلامة التجارية الكبيرة لم تضع أسمها على قميص الزمالك بسبب الإدارة السابقة التي تثير مشكلات طول الوقت ولا تحترم تعاقدها .

اتم تصريحاته :"الجميع يعرف مشكلات الزمالك في الفترة الماضية، ونسعى لحل المشكلات في الفترة القادمة في حالة نجاحي والقائمة الموحدة بالانتخابات".

وأردف: " أريد كشف معلومة، العديد من الشخصيات الكبيرة تحدثوا معي على وضع العلامات التجارية للدعاية على قميص الزمالك .

طموحاتك مع نادي الزمالك في حالة توفيقك في الانتخابات

_طموحاتي مع نادي الزمالك انه يٌدار بشكل مؤسسي محترم وليس بالإدارة العشوائية في الفترة الماضية .

نسعي لتحقيق شركة كرة القدم ولنا أمال كبير جدًا في الشركة بتواجد العديد من الرموز منهم حسين السيد وأحمد سليمان بجانب تواجد هاني برزي وعمرو أدهم لهدف واحد لتطوير في ملف الكرة تحقيق البطولات وإسعاد جماهير القلعة البيضاء .

ما رأيك في أزمة وقف القيد بنادي الزمالك ؟

_إنه تم توفير أكثر من ٧٠٪؜ من الغرامات المقررة على الزمالك فيما يتعلق بأزمة القيد ، إن الزمالك في حاجة لصفقات، موضحاً أن هناك قائمة مختصرة في كل مركز يضم لاعبين على حسب إمكانيات النادي

رسالتك لاعضاء الجمعية العمومية والجماهير قبل انتخابات الزمالك

رسالتي لاعضاء الجمعية العمومية لديهم اختبار مهم جدًا وحاسم ، الموضوع في يد الجمعية العمومية الزمالك لإعادة القلعة البيضاء للطريق الصحيح وهدفنا إسعاد جماهير القلعة البيضاء .

أما الجماهير، جمهور الزمالك هو النبض ، وبسبه النادي مستمر حتى الآن جماهير الزمالك "هي الدرع والسيف " لحمايته من اي نكابات .

في سياق مٌتصل ،أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق ماراثون انتخابات الزمالك يوم الجمعة القادمة الموافق 20 أكتوبر 2023 لمدة يوم 1 بحضور جميع الأعضاء للتصويت ، ومن المقرر ان يستمر مجلس إدارة الزمالك الجديد لمدة 2023 _2027 .