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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

انفجارات قوية تهز تل أبيب

تل أبيب
تل أبيب

 وقعت انفجارات ضخمة في منطقة تل أبيب، وأطلقت صافرات الإنذار، وفقًا لقناة 12 الإسرائيلية.

 وكانت أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن إسرائيل ستلقى الجحيم في قطاع غزة، ردًا على قصف مستشفى المعمداني، والمجازر بحق المدنيين في قطاع غزة.

 

 ووصلت حصيلة ضحايا مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة إلى 1000 بين شهيد وجريح، بعد عدوان إسرائيلي غاشم على حي الزيتون.

 

 وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن هناك مئات الأشخاص تحت أنقاض ساحة مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة.

 

 ويواصل جيش الاحتلال يوم الـ12 من حربه على غزة عقب عملية طوفان غزة.

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