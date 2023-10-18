عمر طلعت زكريا ينطلق بتصوير مسلسل "بقينا اتنين" مع شريف منير

تعاون الفنان الشاب عمر طلعت زكريا إلى أسرة مسلسل "بقينا اتنين" للفنان شريف منير والذى يتواصل تصويره حالياً للعرض خلال الشهر القادم على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث بدأ عمر تصوير مشاهده التي جمعته بالفنان شريف منير والفنانة رانيا يوسف.

مسلسل بقينا اتنين

أبطال مسلسل بقينا اتنين

مسلسل "بقينا اتنين" مكون من 20 حلقة، وبطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، عمرو وهبة، تامر فرج، مروة عبد المنعم، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت وإنتاج كريم أبو ذكرى.

أحداث مسلسل بقينا اتنين

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعى رومانسى حيث يناقش صدمة ما بعد الطلاق، ويتطرق لما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل النفسية بالمواقف.

وقدم شريف منير العام الماضى مسلسل "إيجار قديم" وشارك في بطولته محمد الشرنوبى، صلاح عبد الله، فيدرا، ميمى جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدى، بسمة داود، رانيا عبد المنصف، أحمد أبو زيد، علاء زينهم، محمد غنيم وأسامة عبد الله وتأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبو ذكرى.

أما رانيا يوسف فتستعد لتصوير فيلم جديد بعنوان "فيتو" يجمعها بالفنانة إلهام شاهين وإخراج ياسر سامى يناقش الفيلم العديد من القضايا الاجتماعية وخاصة التي تخص العنف التي تتعرض لها المرأة في مجتمعنا، ويسجل الفيلم التعاون الثانى بين رانيا يوسف وإلهام شاهين في السينما بعد مشاركتهما في فيلم "ريجاتا" للمخرج محمد سامى والذى تم عرضه عام 2015.