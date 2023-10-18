الأربعاء 18 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

المزينة يهزم سانت كاترين في الدور الثاني لدوري مراكز الشباب

مراكز شباب جنوب سيناء
مراكز شباب جنوب سيناء

تنافس فريق مركز شباب المزينة، وفريق مركز شباب سانت كاترين، على ملعب مركز شباب المزينة ضمن منافسات الدور الثاني من دوري مراكز الشباب النسخة العاشرة بمحافظة جنوب سيناء .

وبدأت المباراه وسط إجراءات أمنية من قوات الشرطة، وهيئة الإسعاف ، بوجود الفريقين داخل الملعب ، ومنافسة قوية بين الفريقان؛ لينتهي اللقاء بفوز فريق مركز شباب المزينة بهدفين مقابل هدف واحد .

ويعد دوري مراكز الشباب لكرة القدم  واحدًا من أهم المشروعات القومية التي تنفذها وزاره الشباب والرياضة على مدار 10 سنوات متتالية بغرض نشر ثقافة الممارسة الرياضية فضلاً عن دوره  في اكتشاف الموهوبين حيث يشارك فيه أكثر من 25 ألف لاعب من جميع قرى ومدن محافظات الجمهورية.

تحت رعايه اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء و الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضه و توجيهات  محمد فتحي وكيل الوزاره  و متابعه احمد عبد العزيز وكيل المديريه .

FB_IMG_1697648082072
FB_IMG_1697648082072
FB_IMG_1697648079412
FB_IMG_1697648079412
FB_IMG_1697648077236
FB_IMG_1697648077236
الجريدة الورقية