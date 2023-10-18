الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

فاكهة القشطة.. بعد انتشارها في الأسواق اعرف فوائدها

فاكهة القشطة
فاكهة القشطة

فاكهة القشطة من الفواكه الاستوائية التي تنمو في المناطق المدارية، وتتميز بطعمها الحلو والمذاق الرائع، كما أنها تحتوي على العديد من الفوائد الصحية المذهلة، والتي تشمل ما يلي:

 

فوائد فاكهة القشطة

 

علاج السرطان: تحتوي أوراق فاكهة القشطة على مركبات نشطة لها القدرة على محاربة الخلايا السرطانية، وقد أثبتت الدراسات أن هذه المركبات يمكن أن تكون فعالة في علاج أنواع مختلفة من السرطانات، بما في ذلك سرطان البروستاتا والرئة وسرطان الثدي.

علاج النقرس: يساعد تناول أوراق فاكهة القشطة في تقليل مستويات حمض اليوريك في الجسم، مما يساعد في علاج النقرس.

علاج آلام الظهر: تساعد أوراق فاكهة القشطة في تخفيف آلام الظهر، وذلك بفضل خصائصها المضادة للالتهابات.

علاج الأكزيما والروماتيزم: تساعد أوراق فاكهة القشطة في تخفيف آلام الأكزيما والروماتيزم، وذلك بفضل خصائصها المسكنة.

علاج مرض السكري: تساعد أوراق فاكهة القشطة في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يساعد في علاج مرض السكري.

تعزيز جهاز المناعة: تساعد أوراق فاكهة القشطة في تعزيز جهاز المناعة، مما يساعد في الوقاية من الأمراض.

 

نصائح عند تناول فاكهة القشطة

يجب استشارة الطبيب قبل تناول فاكهة القشطة أو أوراقها، خاصةً إذا كنت تتناول أدوية أخرى، كما يجب عدم الإفراط في تناولها، لأن ذلك قد يؤدي إلى بعض الآثار الجانبية، مثل الغثيان والقيء والإسهال.

 

الآثار الجانبية لفاكهة القشطة

في بعض الحالات، قد تسبب فاكهة القشطة أو أوراقها بعض الآثار الجانبية، مثل:

الغثيان والقيء

الإسهال

الطفح الجلدي

الحكة

الدوخة

الصداع

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