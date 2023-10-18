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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

إسرائيل تتراجع عن قرار منع إدخال معونات إنسانية من مصر إلى غزة

نتنياهو
نتنياهو

أصدر ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي عبر صفحته الرسمية، عدد من القرارات، في ضوء الدعم الأمريكي الواسع النطاق والحيوي للجهود الحربية الإسرائيلية.

وقال الديوان، إنه بناء على طلب الرئيس بايدن بتقديم مساعدات إنسانية أساسية، قرر المجلس الوزاري المصغر بالإجماع ما يلي: 

 

إسرائيل لن تسمح بتقديم أي مساعدات إنسانية عبر أراضيها إلى قطاع غزة طالما لا تتم إعادة مخطوفينا. 

 

 إسرائيل تطالب ترتيب زيارات للصليب الأحمر لمخطوفينا وهي تعمل على حشد دعم دولي واسع النطاق لهذه المطالبة. 

وبناء على طلب الرئيس بايدن، إسرائيل لن تحبط تقديم معونات إنسانية من مصر طالما احتوت هذه المعونات على المواد الغذائية والمياه والأدوية وترسل إلى سكان مدنيين يتواجدون في جنوب قطاع غزة أن يتم اخلاءهم إلى هناك، وذلك طالما لا تصل هذه الإمدادات إلى أيدي حماس، سيتم احباط تمرير أي إمدادات لحماس.

 

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