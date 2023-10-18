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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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إسرائيل لديها سلاح سري فتاك.. بايدن يروي لقاءه بجولدا عقب حرب 1973

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

 تطرق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى الحديث عن لقاء جمعه برئيسة وزراء إسرائيل، جولدا مائير، عقب حرب 6 أكتوبر 1973 والتي تلقت فيها الدولة العبرية هزيمة قاسية على يد مصر وسوريا في بدايتها بسبب احتلالها الجولان وشبه جزيرة سيناء خلال حرب 5 يونيو 1967.

 وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي عقد في تل أبيب، عقب لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، وأذاعته قناة سكاي نيوز عربية، إن جولدا مائير وقفت معه وكان حينها سيناتور في مجلس الشيوخ وحدثته عن الفظائع التي حدثت في الحرب ثم حدقت فيه وكأنه صورة فوتوغرافية ثم رافقته إلى مكتبها.

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 سلاح سري:

 وتابع: “وخلال سيرهما في الممر إلى المكتب كانت هناك صور فوتوغرافية فوقفنا جنبًا إلى جنب وقالت له هل تعرف لماذا أنا هنا، وأبدو كأني قلقة”، وتابع: “واصلت لي قائلة لا تقلق أيها السيناتور الإسرائيليون لهم سلاح سري، فليس لدينا أي مكان نذهب إليه”.

 وواصل بايدن معقبًا على القصة: “اليوم من الممكن أن نقول لكل الإسرائيليين الولايات المتحدة لن تذهب لأي مكان بدونكم سنظل معكم وسنعمل معكم في ظل تلك الأوقات الحالكة حتى تأتي الأيام الجيدة”.

 

 

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