عاجل
"مجلس الشيوخ" يؤيد الرئيس في أي إجراءات لحماية الأمن القومي وتأمين الحدود إسرائيل لديها سلاح سري فتاك.. بايدن يروي لقاءه بجولدا عقب حرب 1973 مبادرة "ايد واحدة معاك يا سيسي" بالكويت تعلن دعمها وتأييد خطاب الرئيس حول القضية الفلسطينية إسرائيل تتراجع عن قرار منع إدخال معونات إنسانية من مصر إلى غزة الوفد يلبي نداء الرئيس السيسي بالتضامن مع القضية الفلسطينية .. فيديو
الأربعاء 18 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

القومي للإعاقة يصل بمبادرة "صوتك حقك" للتثقيف السياسي إلى نادي السلام للمعاقين ببنها

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية

وصل برنامج المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للتثقيف السياسي - مبادرة "صوتك حقك " لحث ذوى الإعاقة وذويهم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ محطته الثانية في نادي السلام للمعاقين - بمدينة بنها - محافظة القليوبية لتوعية وتثقيف الأشخاص ذوي الاعاقة على المشاركة السياسية وحثهم على المشاركة بإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

 ذوي الإعاقة

يأتي تنفيذ برنامج المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ويدخل أيضاً في إطار التوعية التي يقوم بها المجلس طبقا لبروتوكول التعاون الثلاثي الذي تم توقيعه بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والهيئة الوطنية للانتخابات، ووزارة التضامن الإجتماعي.

من جانبها أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أهمية مبادرة " صوتك حقك " التي أطلقها المجلس في تقديم التوعية الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم، خاصة وأن المجلس يتعاون في هذه المبادرة مع الجمعيات الاهلية الشريكة لشحذ همم الأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك في حشد الأشخاص ذوي الإعاقة لتلقي التوعية الكاملة، حيث أن المجلس يقوم بدوره في دعوة الجمعيات الأهلية والأشخاص ذوي الاعاقة  لتلقي التوعية المطلوبة وتقديم المادة العلمية والتوعوية الخاصة بعملية المشاركة للأشخاص ذوي الإعاقة وترجمتها للغة الإشارة من خلال المترجمين الذي يقوم المجلس خلال اللقاءات التوعوية .

txt

"صوتك حقك" حملة قومية لتعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة بالانتخابات الرئاسية

وقالت المشرف العام على المجلس أن اللقاء الثاني من تنفيذ مبادرة "صوتك حقك" تم إقامته في نادي السلام للمعاقين بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، بحضور عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف اعاقتهم وضم طلاب الإعاقة البصرية المقيدين بكلية الآداب جامعة بنها، وعدد من الأبطال الرياضيين من ذوى الإعاقة الحركية وقصار القامة، كما حضر اللقاء مجموعة كبيرة من الأشخاص ذوى الإعاقة السمعية.

جدير بالذكر أن اللقاء تضمن الحديث عن دور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في توعيتهم ودمجهم وتأهيلهم وكذلك دور الهيئة الوطنية للانتخابات فى تيسير العملية الانتخابية على الأشخاص ذوي الإعاقة سواء الإعاقة البصرية عن طريق نموذج الاقتراع بطريقة برايل وخطوات إبداء الرأي بلغة الإشارة للإعاقات السمعية، وكذلك التيسيرات المقدمة للإعاقات الحركية ودور وزارة الداخلية ممثلة في قطاع حقوق الإنسان في الامر، والحديث أيضا عن أهمية المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة وعن مكتسبات الأشخاص ذوي الإعاقة منذ صدور القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ "قانون الأشخاص ذوي الإعاقة" وكذلك "قانون مباشرة الحقوق السياسية" ومكتسبات ذوي الإعاقة فى "قانون الخدمة المدنية" وقدم هذه المادة التوعوية سامى أحمد، مسئول إدارة المشاركة السياسية بالمجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة، وقام بترجمته اللقاء بلغة الإشارة فيروز الجوهري، مترجمة الإشارة بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وشارك في تقديم التدريب الدكتور ناصر السيد إبراهيم، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، والدكتور رأفت صبحي، رئيس قطاع الجلسات بمجلس النواب.

txt

إيمان كريم تشارك سفارة إيرلندا احتفاءها بالمتفوقين من ذوي الإعاقة

مواد متعلقة

وفد تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين في زيارة لقومي الاعاقة

هبة هجرس: ممتنة لكل من دعمني وأعد بالتغيير في ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عالميًا

جامعة سوهاج تهدي طالبة من ذوي الإعاقة كرسي كهربائي متحرك

إيمان كريم: مشاركة متميزة لـ "ذوي الإعاقة" في معرض "تراثنا 2023"
الجريدة الورقية