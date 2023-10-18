القومي للإعاقة يصل بمبادرة "صوتك حقك" للتثقيف السياسي إلى نادي السلام للمعاقين ببنها

وصل برنامج المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للتثقيف السياسي - مبادرة "صوتك حقك " لحث ذوى الإعاقة وذويهم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ محطته الثانية في نادي السلام للمعاقين - بمدينة بنها - محافظة القليوبية لتوعية وتثقيف الأشخاص ذوي الاعاقة على المشاركة السياسية وحثهم على المشاركة بإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

ذوي الإعاقة

يأتي تنفيذ برنامج المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ويدخل أيضاً في إطار التوعية التي يقوم بها المجلس طبقا لبروتوكول التعاون الثلاثي الذي تم توقيعه بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والهيئة الوطنية للانتخابات، ووزارة التضامن الإجتماعي.

من جانبها أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أهمية مبادرة " صوتك حقك " التي أطلقها المجلس في تقديم التوعية الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم، خاصة وأن المجلس يتعاون في هذه المبادرة مع الجمعيات الاهلية الشريكة لشحذ همم الأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك في حشد الأشخاص ذوي الإعاقة لتلقي التوعية الكاملة، حيث أن المجلس يقوم بدوره في دعوة الجمعيات الأهلية والأشخاص ذوي الاعاقة لتلقي التوعية المطلوبة وتقديم المادة العلمية والتوعوية الخاصة بعملية المشاركة للأشخاص ذوي الإعاقة وترجمتها للغة الإشارة من خلال المترجمين الذي يقوم المجلس خلال اللقاءات التوعوية .

وقالت المشرف العام على المجلس أن اللقاء الثاني من تنفيذ مبادرة "صوتك حقك" تم إقامته في نادي السلام للمعاقين بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، بحضور عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف اعاقتهم وضم طلاب الإعاقة البصرية المقيدين بكلية الآداب جامعة بنها، وعدد من الأبطال الرياضيين من ذوى الإعاقة الحركية وقصار القامة، كما حضر اللقاء مجموعة كبيرة من الأشخاص ذوى الإعاقة السمعية.

جدير بالذكر أن اللقاء تضمن الحديث عن دور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في توعيتهم ودمجهم وتأهيلهم وكذلك دور الهيئة الوطنية للانتخابات فى تيسير العملية الانتخابية على الأشخاص ذوي الإعاقة سواء الإعاقة البصرية عن طريق نموذج الاقتراع بطريقة برايل وخطوات إبداء الرأي بلغة الإشارة للإعاقات السمعية، وكذلك التيسيرات المقدمة للإعاقات الحركية ودور وزارة الداخلية ممثلة في قطاع حقوق الإنسان في الامر، والحديث أيضا عن أهمية المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة وعن مكتسبات الأشخاص ذوي الإعاقة منذ صدور القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ "قانون الأشخاص ذوي الإعاقة" وكذلك "قانون مباشرة الحقوق السياسية" ومكتسبات ذوي الإعاقة فى "قانون الخدمة المدنية" وقدم هذه المادة التوعوية سامى أحمد، مسئول إدارة المشاركة السياسية بالمجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة، وقام بترجمته اللقاء بلغة الإشارة فيروز الجوهري، مترجمة الإشارة بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وشارك في تقديم التدريب الدكتور ناصر السيد إبراهيم، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، والدكتور رأفت صبحي، رئيس قطاع الجلسات بمجلس النواب.