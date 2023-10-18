عاجل
إسرائيل لديها سلاح سري فتاك.. بايدن يروي لقاءه بجولدا عقب حرب 1973 مبادرة "ايد واحدة معاك يا سيسي" بالكويت تعلن دعمها وتأييد خطاب الرئيس حول القضية الفلسطينية إسرائيل تتراجع عن قرار منع إدخال معونات إنسانية من مصر إلى غزة الوفد يلبي نداء الرئيس السيسي بالتضامن مع القضية الفلسطينية .. فيديو
الأربعاء 18 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وفد تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين في زيارة لقومي الاعاقة

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

استقبلت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمكتبها بالمجلس وذلك في إطار التشاور والحديث حول عدد من الموضوعات الخاصة بالإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة في مصر.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

من جانبها رحبت المشرف العام على المجلس، بزيارة وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للمجلس، وأكدت أن اللقاء تناول تعريفهم بدور المجلس واختصاصاته طبقا لمواد القانون رقم 11 لسنة 2019، والتعرض إلى مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 وكيف حققت هذه المواد وهذا القانون طموح الأشخاص ذوي الإعاقة على كافة المجالات من خلال المواد التي شملها القانون.

txt

"صوتك حقك" حملة قومية لتعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة بالانتخابات الرئاسية

وقالت الدكتورة إيمان كريم، أنه تم خلال اللقاء مع وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين استعراض انجازات عمل المجلس على الصعيدين المحلي والدولي، و أهم المكتسبات التي حصل عليها الأشخاص ذوي الإعاقة خلال العشر سنوات الماضية وكيف كانت هذه الاستحقاقات دافع في دعم وتمكين وتأهيل ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشارت المشرف العام على المجلس أن اللقاء تناول ايضا أولويات المجلس وخططه في المرحلة القادمة، وأهم الإشكاليات التي تعترض قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وآليات حلها ومواجهتها، وكذلك تعريف وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمبادرة المجلس التوعوية " صوتك حقك "  لحث ذوى الإعاقة وذويهم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2023 والتي تدخل ضمن برنامج المجلس للتثقيف السياسي للأشخاص ذوى الاعاقة وذويهم.

في ذات السياق أعلن وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن سعادته بزيارة المجلس ولقاء المشرف العام على المجلس الدكتورة إيمان كريم، واثنى الوفد على الجهود المبذولة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة سواء من جانب الدولة أو الجهود التي يقوم بها المجلس لخدمة قضية الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم.

txt

"قومي ذوي الإعاقة" يدشن أولى فاعليات "صوتك حقك" من داخل جامعة الزقازيق

مواد متعلقة

وزير الشباب والرياضة: مباشرة الحقوق السياسية حق أصيل للأشخاص ذوي الإعاقة

هبة هجرس: ممتنة لكل من دعمني وأعد بالتغيير في ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عالميًا

إيمان كريم تشارك سفارة إيرلندا احتفاءها بالمتفوقين من ذوي الإعاقة

إيمان كريم: مشاركة متميزة لـ "ذوي الإعاقة" في معرض "تراثنا 2023"
الجريدة الورقية