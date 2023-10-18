وفد تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين في زيارة لقومي الاعاقة

استقبلت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمكتبها بالمجلس وذلك في إطار التشاور والحديث حول عدد من الموضوعات الخاصة بالإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة في مصر.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

من جانبها رحبت المشرف العام على المجلس، بزيارة وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للمجلس، وأكدت أن اللقاء تناول تعريفهم بدور المجلس واختصاصاته طبقا لمواد القانون رقم 11 لسنة 2019، والتعرض إلى مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 وكيف حققت هذه المواد وهذا القانون طموح الأشخاص ذوي الإعاقة على كافة المجالات من خلال المواد التي شملها القانون.

وقالت الدكتورة إيمان كريم، أنه تم خلال اللقاء مع وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين استعراض انجازات عمل المجلس على الصعيدين المحلي والدولي، و أهم المكتسبات التي حصل عليها الأشخاص ذوي الإعاقة خلال العشر سنوات الماضية وكيف كانت هذه الاستحقاقات دافع في دعم وتمكين وتأهيل ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشارت المشرف العام على المجلس أن اللقاء تناول ايضا أولويات المجلس وخططه في المرحلة القادمة، وأهم الإشكاليات التي تعترض قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وآليات حلها ومواجهتها، وكذلك تعريف وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمبادرة المجلس التوعوية " صوتك حقك " لحث ذوى الإعاقة وذويهم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2023 والتي تدخل ضمن برنامج المجلس للتثقيف السياسي للأشخاص ذوى الاعاقة وذويهم.

في ذات السياق أعلن وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن سعادته بزيارة المجلس ولقاء المشرف العام على المجلس الدكتورة إيمان كريم، واثنى الوفد على الجهود المبذولة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة سواء من جانب الدولة أو الجهود التي يقوم بها المجلس لخدمة قضية الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم.