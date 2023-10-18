تزايد أعداد المشاركين في مظاهرات الإسماعيلية

تنديداً بالاعتداء على قطاع غزة ..

تزايدت أعداد المشاركين بمدينة الإسماعيلية، في مظاهرة داعمة لأهالي قطاع غزة، وانضم للمظاهرة العديد من فئات المواطنين من مختلف المراحل العمرية.

شارك الأطفال والصبية في المظاهرة التي انطلقت اليوم بميدان الممر بمنطقة وسط البلد بالإسماعيلية عقب صلاة العصر للتنديد بالاعتداءات على قطاع غزة وقتل المدنيين العزل .

وقال مشاركون، إن أطفالهم حرصوا على المشاركة بعدما شاهدوا مشاهد قتل الاطفال في غزة وان الدافع الاول لنزولهم للمشاركة للتأكيد على رفض الاعتداء على أهالي القطاع.ودعم القضية الفلسطينية واحقيتهم في البقاء على أرضهم، مطالبين بضرورة السماح لدخول المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع ووقف إطلاق النار.

وكانت أبرز الهتافات خيبر خيبر يا يهود.. جيش محمد بدأ يعود.. بالروح بالدم نفديك يا اقصى.. بنرددها جيل ورا جيل.. تسقط تسقط إسرائيل..(يا طوفان الأقصى شيل بكرة هنمسح إسرائيل) و(ياللي بايع القضية فلسطين حرة عربية.. يا نحرر أرضهم يا نموت زيهم)

وحمل المتظاهرون اعلام فلسطين والكوفية الفلسطيني وأعلام مصر وتعالت هتافات التكبير مع اذان المغرب وشارك في المظاهرة عدد من أعضاء مجلس النواب وممثلين عن الأحزاب السياسية ومؤسسات العمل المدني وعدد من شيوخ الأزهر الشريف والأوقاف .