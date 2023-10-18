المظاهرات تجتاح دمياط للتنديد بالاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين

خرج الآلاف من أهالي وطلاب وطالبات الكليات بمحافظة دمياط، في مظاهرة حاشدة إلى ميدان الساعة وهو أشهر ميادين المحافظة للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وردد المتظاهرون من المواطنين والطلاب هتافات الله اكبر اقوي واكبر من بني صهيون وبالروح والدم نفديك يافلسطين وتحيا مصر

وشهدت المظاهرة مشاركة شرائح وطوائف اجتماعية مختلفة وسط هتافات حماسية من المتظاهرين في كافة مراكز ومدن وقري المحافظة تضامنا مع غزة وتنديدا للاعتداءات الاسرائيليةعلي فلسطين ودعمًا لقرارات وتصريحات رئيس الجمهورية

وحمل المتظاهرون اعلام فلسطين ومصر مرددين هتافات ابرزها تحيا مصر وعاشت فلسطين العربية