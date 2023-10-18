مصر للطيران تشارك في احتفالات نصر أكتوبر المجيد بالعاصمة التركية أنقرة

إحتفالًا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد شاركت مصرللطيران الناقل الوطني في الاحتفال الذي أقامه مكتب الدفاع بالسفارة المصرية في العاصمة التركية أنقرة، بحضور سعادة السفير عمرو الحمامي سفير مصر بتركيا ولفيف من السفراء وكبار المسئولين والشخصيات الهامة.

وخلال الاحتفال وبحضور السيدة أمنية الزاهد مدير إقليم تركيا قدمت مصرللطيران عدد 4 تذاكر مجانية عن طريق السحب العلني للحضور المشاركين في الاحتفال بالإضافة إلي عدد من الهدايا التذكارية،

وتأتي مشاركة مصر للطيران في الاحتفالات الخاصة بإحياء ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة عرفانا بدور الأبطال الذين عبروا وحققوا أغلي انتصارات الأمة في العصر الحديث، وسيظل نصر أكتوبر المجيد مصدر فخر واعتزاز لكل مصري ومصرية، حيث سجلت القوات المسلحة المصرية ملحمة وطنية خالدة ستظل محفورة بأحرف من نور في التاريخ الوطني المعاصر.

هذا وقد أعرب الحضور عن سعادتهم بمشاركة الناقل الوطني_مصر للطيران في هذا الاحتفال

ومن الجدير بالذكر أن مصر للطيران تسير 3 رحلات يوميًا إلي اسطنبول بمعدل 21 رحلة أسبوعيًا.