"الرعاية الصحية": الزمالة المصرية تلعب دورًا محوريًا في تنمية العنصر البشري

عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اجتماعًا، مع قيادات ومدراء ورؤوساء الأقسام في المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، ومدربي ومتدربي الزمالة المصرية بتلك المنشآت، وذلك بحضور الدكتور حسام حسني، الأمين العام للزمالة المصرية.

واستعرض الاجتماع، عرض تفصيلي لإنجازات فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، والمنشآت الصحية التابعة له، وما وصلت إليه تطور الخدمات والرعاية الصحية بالمحافظة، كما استعرض فيديوهات بإشادة وآراء المواطنين حول جودة الخدمات الطبية، بالإضافة إلى موقف تسجيل واعتماد المنشآت الصحية، وآحر مستجدات الميكنة والتحول الرقمي للخدمات، وتطوير عمليات الموارد البشرية، والدعم المعنوي للعاملين، علاوة على استعراض معدلات النمو ونسب التقدم في مؤشرات الأداء طبقًا للخطة الاستراتيجية.

ورحب الدكتور أحمد السبكى، في بداية الاجتماع، بالأمين العام للزمالة المصرية، والوفد المرافق له، كلًا من الدكتور عبدالسلام شلبي، الأمين المساعد للشئون الفنية بالزمالة، والدكتورة نيرمين سالم، المدير التنفيذي للزمالة المصرية، مؤكدًا أن الزمالة المصرية تلعب دورًا محوريًا في تنمية العنصر البشري من المهن الطبية.

وأعرب السبكي، عن سعادته بتطورات العمل داخل محافظة الأقصر، وحجم التطور الذي شهدته في كافة المحاور المتعلقة بالرعاية الصحية سواء "التشغيلي، الإداري، المالي، التكنولوجي"، بالإضافة إلى تنمية السياحة العلاجية، وعلاوة على التطور بخدمات المراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية والمبادرات التوعوية والصحية، موجهًا الشكر لكل القائمين بالعمل على جهدهم المبذول من أجل الارتقاء بجودة الخدمات وضمان توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين.

ووجه الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع، ثلاث رسائل هامة لمقدمي الخدمة من العاملين بالمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية، تضمنت "أولًا" التأكيد على العمل معًا وتعزيز روح الفريق والتعاون من أجل توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين، وأضاف "ثانيًا" أنه ولا بد أن تكون أعينكم دائمًا على المواطن وخدمته هدف أساسي، و"ثالثًا" الاهتمام بالطب والرجوع دائمًا للمراجع الطبية والقواعد الإرشادية في الطب، والالتحاق ببرامج الزمالة المصرية لللعمل بكفاءة طبية من خلال مرجعية علمية والاهتمام بالتدريب والتعليم المهني المستمر.

وأكد السبكي، أهمية الانتقال من مرحلة استخدام التكنولوجيا إلى الاستفادة من التكنولوجيا، مشيرًا إلى أنها هي الدافع الأساسي لتقدم وتطور الرعاية الصحية، وأن الرعاية الصحية المرتكزة على الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي هي مستقبل الرعاية الصحية في العالم، وأنه ولا بد من أن نبدأ التعلم الآن، ولافتًا إلى أن الأقصر ستكون قوة الصعيد في تقدم الخدمات بالتكنولوجيا، لأنها امتلكت كافة الاستعدادات والأسبقية، ونواة منظومة التأمين الصحي الشامل بالصعيد.

واختتم السبكي، حديثه، معربًا عن فخره لما رآه من تطورات في تقديم الخدمات الصحية لأهالي محافظة الأقصر، داخل المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية، وبسواعد كافة القيادات والعاملين المخلصين، بما يتماشى مع مكانة محافظة الأقصر، وأهمية موقعها كإقليم للصعيد.

ومن جانبه، رحب الدكتور حسام حسني، بجميع مقدمي الخدمة والرعاية الصحية من العاملين بالمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، ومدربي ومتدربي الزمالة المصرية، متابعًا أني على يقين أن الفريق الطبي المصري هو أفضل الفرق الطبية، موجهًا تحياته لهيئة الرعاية الصحية على المستوى المشرف والتقدم الذى بفضل جهودها المبذولة وصل إليه القطاع الصحي بمحافظات التأمين الصحي الشامل الآن.

وأضاف الدكتور حسام حسني، أن الطبيب المصري يمتلك القدرة، والقدرة لا تكتمل بدون التدريب، وقائلًا أن ما شاهدته اليوم خلال زيارته الميدانية إلى المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية في الأقصر في مستوى المنافسة يجعلني فخور بأنني مصري، ومؤكدًا نستهدف التوسع في المراكز المعتمدة لكافة التخصصات الطبية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، ومشيرًا إلى أهمية البورد المصري والذي وصل إلي أعلى المستويات في العالم العربي، وطالبت العديد من الدول التدرب والانضمام به.

ورافق الدكتور أحمد السبكي، خلال زيارته لمحافظة الأقصر، من الهيئة العامة للرعاية الصحية، كلًا من الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور أحمد عثمان، مستشار رئيس الهيئة لشئون التدريب والتطوير والتعليم الطبي المستمر ومساعد المدير التنفيذي لتطوير الخدمات العلاجية، واللواء شريف بلال، مساعد المدير التنفيذي للشئون الهندسية والمشروعات، والدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية.

ورافقه أيضًا، الدكتور وائل عمران، مساعد المدير التنفيذي لشئون التشغيل والمشرف العام على شئون الإمداد، والدكتور عادل تعيلب، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية، والدكتور محمد السنافيري، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية، والدكتور محمد السيسي، مدير إدارة الأزمات والكوارث والمشرف العام على تحقيق رؤية الهيئة، والدكتور أحمد البرعي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر.