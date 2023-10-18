سينما زاوية تعلق أنشطتها 3 أيام اتباعًا لحالة الحداد

أعلنت إدارة سينما زاوية، تعليق أنشطتها الثقافية والسينمائية كافة لمدة 3 أيام، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني واتباعًا لحالة الحداد التي أعلنها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، على أرواح شهداء مستشفى المعمداني وجميع ضحايا الشعب الفلسطيني الشقيق.

وقف أنشطة سينما زاوية لـ3 أيام

تتراوح فترة الحداد اعتبارًا من اليوم 18 أكتوبر وحتى كانت قد اعلنت سينما زاوية حديثًا عن عرض الأفلام المشاركة في مهرجان الجونة السينمائي 2023 بالتزامن مع عرضها هناك، لكن الأحداث العصيبة التي تعيشها الأراضي الفلسطينية حالت دون ذلك وتم تعليق فعاليات مهرجان الجونة ومهرجان القاهرة السينمائي إلى إشعار آخر.

شعار سينما زاوية

وكان قد كشف مهرجان الجونة السينمائي خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل دورته السادسة، التي تقام في الفترة من ١٣ إلى ٢٠ أكتوبر، حيث تم تدشين برنامج خاص لعرض أفلام مهرجان الجونة بالتزامن في سينما «زاوية» بالقاهرة في الفترة من 15 إلى 21 أكتوبر.

يأتي ذلك انطلاقًا من إيمان مهرجان الجونة السينمائي، بأهمية نشر الثقافة السينمائية في أكبر مساحة ممكنة، وتأكيدًا لحرص المهرجان على إتاحة الأفلام المهمة ليشاهدها أكبر عدد من الجمهور.