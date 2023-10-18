إحالة تشكيل عصابي متهم بإنهاء حياة شخص للمفتي

أحالت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات بنها، أوراق متهمين بتشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين ليلا، لقتلهم شخص، وذلك لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما ، وحددت جلسة اليوم الخامس من دور نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

إحالة تشكيل عصابي متهم بقتل شخص للمفتي



وجاء أمر الإحالة في القضية رقم 1432 لسنة 2013 جنايات مركز بنها والمقيدة برقم 1544 لسنة 2022كلي شمال بنها، أنهم في يوم 3/1/ 2023، قيام كلا من " ايمن م.أ"، و "محمد ع.م"، "كريم ع.أ"، "طه م.م"، جميعهم مقيمين بدائرة مركز بنها، قتلوا المجني عليها "مصطفى عبد السلام عبد المجيد"، عمدًا بدون سبق إصرار أو ترصد بأن عقدوا - العزم على قتله بآله ،

وآبان ارتكابهم الجناية سالفة الوصف ، وإثر اتفاق بينهم على السرقة وحال سيرهم بالمركبة قيادة الثالث منهم أبصروا سير المجني عليه ، بمفرده بالطريق العام ليلا، وكان الأول محرزا سلاح ناريًا والرابع احرز سلاح أبيض، وما أن ظفرا به ، ومقاومته لهما ، حتى أطلق الأول عيارًا ناريًا صوب المجني عليه فأحدث ما به من إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية ،والتي أودت بحياته، قاصدين من ذلك قتله ،وإزهاق روحه حال وجود الثاني محرزا سلاحًا ناريًا والثالث منهم على مسرح الواقعة للشد من أزرهم.

وأشار أمر الإحالة إلى أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى قد تلتها إذ إنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان "سرقوا المنقولات المبينة وصفًا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن اتفقوا جميعًا على سرقته، حال سيره بمفرده وما أن توجه المتهمان الأول والرابع حاملين للأسلحة صوبه حتى أشهرا في مواجهته تلك الأسلحة، وهدداه بها بأن كاله الرابع - بالسلاح الأبيض ضربه بقدمه اليسرى وصوب الأول السلاح الناري صوب صدره طالبين ما بحوزته من متعلقات وحقيبته وما ان حاول مقاومتهم حتى ارتكبا الجريمة محل الوصف السابق مما بث الرعب في نفسه وتكمنوا بتلك الوسيلة القسرية من سرقة حقيبته وما بها ولاذا وباقي المتهمين قرارا بالمسروقات وهي حقيبة تحوي متعلقات المجني عليه.



وأوضح أمر الإحالة أن أحرز المتهم الأول وحاز المتهمين بواسطته بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش".

واردف أمر الإحالة بأن المتهم الثاني حاز سلاحًا ناريًا غير مششخن "فرد خرطوش"، كما أحرز المتهم الأول وحاز المتهمين بواسطته ذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية الخرطوش بدون ترخيص

كما أحرز المتهم الثاني وحاز المتهمين بواسطته ذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية الخرطوش بدون ترخيص

كما احرزوا سلاح أبيض “سنجة”، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

رحلت من أجل تربية أبنائها ..حبس مزارع أنهي حياة زوجتة بضربة فأس بالخانكة

وفي واقعة أخري ، أمرت جهات التحقيق بالخانكة ، بحبس مزارع 4أيام علي ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد ، وذلك بتهمة تعدي علي زوجته “ربة منزل” ، خلال عملها معه في الحقل بيد فأس، مما أودى بحياتها، ثم حملها إلى المنزل وأخبر أهلها، قائلا" تعالوا خدوا بنتكم أنا خلصت عليها".

​​​​​ وإلي تفاصيل الواقعة التي راحت فيها ربة منزل علي يد زوجها المزارع ، أن المتهم متزوج من المجني عليها ، منذ 12 عامًا، تفاصيل أوضحتها أسرة الضحية ، فضلا عن المتهم “ دائم التعدي عليها بالسب والضرب” ، وعادة في حالة غضب بالشهور ،عند أهلها ثم تعود من أجل أولادها وتربيتهم.

وفي يوم الواقعة ، وبالتحديد في الصباح الباكر ، كان المتهم يصطحب زوجته ، لكي تعمل معه في الحقل، منذ الصباح الباكر حتى المساء، ثم تعود تباشر أعمال بيتها، ورغم الشقاء والمعاناة، كانت تتحمل تلك المعيشة الصعبة من أجل أولادها الأربعة .

وتبين من التحريات التي أجرتها إدارة المباحث بمركز الخانكة ، أن المتهم قتلها بفأس في رأسها، وعدة أماكن في جسدها ثم خنقها، ثم قام بأخطار أهلها بقتله لها، وكان يريد أن يتستر على جريمته حتى تم كشفها، وأبلغنا رجال الشرطة.

وبسؤال أهل المجني عليها ، قالوا أن المتهم كان دائم الاعتداء على المجني عليها، ويجبرها على العمل معه في الأرض الزراعية، حيث ذاقت معه وكذلك أطفالها الأربعة المعاناة والفقر الشديد، بينما كان لا ينفق على أولاده، ويطالبها بإخراجهم من التعليم.

وكان هذا سر الخلاف الدائم بينهم وزوجها المتهم، أنه كان يريد يدفعها إلى إخراج أطفالهما من التعليم، وهو ما كانت تواجهه بالرفض، وكان يرد عليها بإشعال النيران في الكتب المدرسية الخاصة بالصغار والاعتداء عليها بالضرب، حتى وقعت مشاجرة بينهما، كتبت نهاية المجني عليها بضربات فأس حتي ارتوي دمها بالأرض ،ولفظت أنفاسها الأخيرة".



ومن جانب أخر ، تطالب أهل الضحية، بالقصاص من المتهم ، لقيامه بأرتكاب الجريمة بعد سنوات عناء، وضرب حتى القتل.

بداية أحداث الواقعة

كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من رئيس مباحث مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، بمصرع ربة منزل تدعى سماح. م.

وتبين من الفحص والتحري، تبين أن زوجها" مزارع "، وراء ارتكاب الواقعة، حيث قام بالتعدى عليها بالضرب عليها بفأس مما أودى بحياتها.

وفي وقت مسبق ، قد تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق ، والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك ، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفاة.