جامعة الفيوم تناقش تقرير عن مبادرة "الطالب المنتج"

عقد مجلس شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى جامعة الفيوم، جلسته اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور عاصم فؤاد العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعضوية أعضاء المجلس بقاعة الاحتفالات الكبرى بمبنى إدارة الجامعة.

وأكد الدكتور عاصم فؤاد العيسوى، أن المجلس قد أُحيط علمًا بقرار مجلس الجامعة رقم 218 بشأن الموافقة على الإعلان عن مسابقة التميز في مشروعات التخرج والمشروعات الابتكارية التخصصية للعام الأكاديمي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ كجزء من مبادرة الجامعة ٢٠٢٣،تحت رعايه الدكتور ياسر مجدى حتاتة، رئيس الجامعة بعنوان "الجامعة مصنع الأفكار والابتكار".

وأُحيط المجلس علمًا بأنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٩/٢١ وحتى ٢٠٢٣/١٠/١٦ (الإدارة العامة لخدمة المجتمع والمشروعات البيئية - كلية السياحة والفنادق - كلية الآداب - كلية طب الأسنان - كلية الخدمة الاجتماعية - كلية الألسن - معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل - وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة) كما تمت مناقشة بعض بروتوكولات التعاون بين كليات الجامعة وبعض مؤسسات المجتمع المدني.

الطالب المنتج:

وأضاف أن المجلس ناقش تقرير عن مبادرة الطالب المنتج بجامعة الفيوم والمقدم من وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة بالتعاون مع قطاع خدمة البيئة وتنمية المجتمع بالجامعة.

ومن جهه أخرى شهد الدكتور محمود عبدالفتاح، عميد كلية الزراعة المؤتمر العلمي لقسم الاقتصاد الزراعي، بحضور الدكتور جمال الجارحي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أسامة متولي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال فرج، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبدالعاطي محمد، مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، والدكتورة هناء هواري، رئيس مجلس قسم الاقتصاد الزراعي، ورؤساء القسم السابقين وأعضاء هيئة التدريس، وعدد من ممثلي الجهات المعنية وأصحاب سوق العمل، والطلاب، وذلك اليوم الأربعاء بالكلية.

وأشاد الدكتور محمود عبدالفتاح بمجهودات قسم الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة باعتباره من الأقسام الرائدة والمميزة سواء على مستوى أعضاءه من هيئة التدريس أو الطلاب مؤكدًا أن الكلية تشهد تطورات متعددة خلال الفترة الحالية حيث إنه يوجد عدد من البرامج الجديدة مثل برنامج البساتين والاستزراع السمكي والمحميات وسلامة الغذاء وغيرها من البرامج في مراحلها النهائية من الإعداد والتجهيز، الأمر الذي يدفع العديد من الطلاب للالتحاق للدراسة بالكلية.

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