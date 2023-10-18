مظاهرة حاشدة أمام ديوان محافظة الشرقية للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على اشقاءنا الفلسطينيين

خرجت مظاهرة من أمام ديوان عام محافظة الشرقية بمدينة الزقازيق؛ منذ قليل، داعمة للقضية الفلسطينية والرافضة للعدوان الغاشم الذي تشنه قوات الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط الألف من القتلى والجرحى بين صفوف أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة بعد قصفه لمستشفى الأهلي المعمداني مساء أمس الثلاثاء.

وردد المتظاهرون هتافات داعمة للشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى من بينها "بالروح بالدم نفديك يا شهيد، يسقط يسقط الاحتلال يسقط يسقط قتلة الأطفال، يسقط يسقط أعداء السلام، غزة غزة رمز العزة، يا فلسطين يا فلسطين إحنا معاكي يا فلسطين"، ورفع المتظاهرون الاعلام الفلسطينية، والريات السوداء، حزنا على قتلة الاطفال والابرياء من الأشقاء الفلسطينيين.

وندد المواطنون المتظاهرون؛ بجرائم الاحتلال الإسرائيلي، وقتل المدنيين في مدن الضفة الغربية وقطاع غزة، وتدمير المباني وزهق أرواح المدنيين الأبرياء بدون ذنب.

يشار إلى المواطنين بمدينتي الزقازيق ومنيا القمح، قد تبرعوا بأكثر من 450 كيس دم في حملة شعبية نُفذت بمحافظة الشرقية يوم الجمعة الماضية، للمساعدة في إنقاذ الجرحى الفلسطينين الذين تم استهدافهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 12 يوما.