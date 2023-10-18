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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مظاهرات شعبية في الإسكندرية لدعم الشعب الفلسطيني.. صور

مظاهرات الإسكندرية
مظاهرات الإسكندرية

 انطلقت مظاهرات حاشدة في محافظة الإسكندرية، من أمام كلية التجارة، بمسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، تنديدًا بالقصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في قطاع غزة.

 

 وردد الطلاب في المسيرة هتافات داعمة للشعب الفلسطيني منها : "بالروح بالدم نفديك يا أقصى" وشملت المسيرة محيط مجمع الكليات النظرية ومكتبة الإسكندرية في شارع سوتير.

 

 ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين ولافتات مؤيدة للقضية الفلسطينية، كما حرص بعضهم على ارتداء قمصان مطبوع عليها علم واسم وخريطة فلسطين، كتب على اللافتات "تسقط إسرائيل" "فلسطين عربية ليوم الدين"، "بالروح بالدم نفديك يا أقصى".

 

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