مظاهرات شعبية في الإسكندرية لدعم الشعب الفلسطيني.. صور

انطلقت مظاهرات حاشدة في محافظة الإسكندرية، من أمام كلية التجارة، بمسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، تنديدًا بالقصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في قطاع غزة.

وردد الطلاب في المسيرة هتافات داعمة للشعب الفلسطيني منها : "بالروح بالدم نفديك يا أقصى" وشملت المسيرة محيط مجمع الكليات النظرية ومكتبة الإسكندرية في شارع سوتير.

ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين ولافتات مؤيدة للقضية الفلسطينية، كما حرص بعضهم على ارتداء قمصان مطبوع عليها علم واسم وخريطة فلسطين، كتب على اللافتات "تسقط إسرائيل" "فلسطين عربية ليوم الدين"، "بالروح بالدم نفديك يا أقصى".