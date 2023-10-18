الاتحاد العربي للنفط يستنكر ضرب الاحتلال لمستشفى المعمداني بغزة

أدان الاتحاد العربي للنفط والمناجم والكيماويات المجزرة الجديدة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بضرب مستشفى المعمداني والتي راح ضحيتها أكثر من 500 شهيد ومئات الجرحى، وللإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر من العدوان منذ عام 2006، حيث بلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي الجديد حتى الآن نحو 3000 قتيل وأكثر من 12 ألف جريح في القطاع، و61 قتيلًا وأكثر من 1500 جريح في الضفة الغربية.

ويعتبر الاتحاد العربي باسم جميع النقابات والاتحادات العمالية العربية العضوة فيه أن هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، من جانب الاحتلال انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبًا إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة، ومطالبا جميع دول العالم، لا سيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.. كما يدعو أحرار العالم وبشكل دائم ومستمر التعبير عن رفضهم لممارسات الاحتلال حتى يتوقّف هذا العدوان ومسلسل المجازر الوحشية والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني وجيشه الفاشي ضد الشعب الفلسطيني المرابط الصابر في قطاع غزة.