عاجل
تعليق أعمال الحملة الانتخابية لرئيس الوفد لمدة ٣ أيام حداداً على أرواح شهداء غزة
الأربعاء 18 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

الفاو تقدم خدمات ارشادية لـ 325 مزارعا بالمنيا

الفاعلية المقامة
الفاعلية المقامة

تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، اختتمت الدورة التدريبية للمجموعة الأولى من المدارس الحقلية ، ضمن مشروع " تحسين انتاجية وحدة المياه فى الزراعة " وفقا للبروتوكول الموقع بين وزارة الموارد المائية والري مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) .

بتمويل من الحكومة اليابانية لتعزيز مهارات وقدرات المزارعين فى مجال تشغيل وصيانة نظم الرى الحديث وتنفيذ ممارسات الإدارة الذكية للمياه ، ومن جانبه، صرح الدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة بالمنيا ، أن الدورة التدريبية تضمنت زيارة ميدانية للصوب الزراعية ، وحقل الوحدة بمديرية الزراعة حيث تم تنفيذ 13 مدرسة حقلية لمحاصيل الذرة الشامية وفول الصويا والكرنب والبطاطس والجزر باجمالى عدد 325 مستفيدا ومستفيدة من المزارعين.

مشيرا ، إلى أن الدورة التدريبية ، تأتي ضمن البرنامج التدريبي المقرر تنفيذه على مدار 4 أشهر للمزارعين  ، حيث يستهدف البرنامج (16) مجموعة من المزارعين في محافظات ، (المنيا / قنا /كفر الشيخ)، وأشار المهندس عبد الحميد البركاوي رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنيا ، أن مشروع " تحسين إنتاجية وحدة المياه فى الزراعة " يتكامل مع إستراتيجية الدولة فى التحول للرى الحديث ، بهدف تحسين عملية إدارة المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه ،وزيادة الإنتاجية المحصولية ، فى ظل الترابط بين الماء والغذاء .

الجريدة الورقية