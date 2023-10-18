الفاو تقدم خدمات ارشادية لـ 325 مزارعا بالمنيا

تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، اختتمت الدورة التدريبية للمجموعة الأولى من المدارس الحقلية ، ضمن مشروع " تحسين انتاجية وحدة المياه فى الزراعة " وفقا للبروتوكول الموقع بين وزارة الموارد المائية والري مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) .

بتمويل من الحكومة اليابانية لتعزيز مهارات وقدرات المزارعين فى مجال تشغيل وصيانة نظم الرى الحديث وتنفيذ ممارسات الإدارة الذكية للمياه ، ومن جانبه، صرح الدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة بالمنيا ، أن الدورة التدريبية تضمنت زيارة ميدانية للصوب الزراعية ، وحقل الوحدة بمديرية الزراعة حيث تم تنفيذ 13 مدرسة حقلية لمحاصيل الذرة الشامية وفول الصويا والكرنب والبطاطس والجزر باجمالى عدد 325 مستفيدا ومستفيدة من المزارعين.

مشيرا ، إلى أن الدورة التدريبية ، تأتي ضمن البرنامج التدريبي المقرر تنفيذه على مدار 4 أشهر للمزارعين ، حيث يستهدف البرنامج (16) مجموعة من المزارعين في محافظات ، (المنيا / قنا /كفر الشيخ)، وأشار المهندس عبد الحميد البركاوي رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنيا ، أن مشروع " تحسين إنتاجية وحدة المياه فى الزراعة " يتكامل مع إستراتيجية الدولة فى التحول للرى الحديث ، بهدف تحسين عملية إدارة المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه ،وزيادة الإنتاجية المحصولية ، فى ظل الترابط بين الماء والغذاء .