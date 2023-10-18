الكشف على 1786 مواطناً مجاناً خلال قافلة طبية بالقليوبية

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية قافلة طبية مجانية للكشف وتقديم الفحوصات الطبية لأهالى قرية ميت العطار أيام الاثنين والثلاثاء16و17 من أكتوبر.

وأسفرت جهود القافلة المقامة عن الكشف و تقديم العلاج لــ 1786مواطنًا بالمجان ، من خلال وجود عيادات طبية في مختلف التخصصات.

في إطار خطة الدولة وجهود محافظة القليوبية لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة ( الباطنة - الأطفال - الجراحة - النساء - تنظيم الأسرة - الأسنان- جلدية -رمد ).

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.