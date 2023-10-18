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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أوسوريو يطلب تقريرًا فنيًا عن تدريبات الزمالك وقت سفره

خوان كارلوس أوسوريو
خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك

قاد المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات الأبيض الجماعية بعد انتهاء فترة أجازته التي قضاها رفقة أسرته في بلاده.
 

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انتظام دولي الأهلي في المران الصباحي قبل التوجه إلى تنزانيا


وطلب المدرب الكولومبي تقريرًا من مدحت عبد الهادي المدرب العام عن الأمور الفنية كافة التي حدثت في مران الأبيض خلال فترة غيابه.
ويستعد الزمالك لمواجهته المقبلة أمام سموحة والمقرر إقامتها السبت المقبل ، لحساب منافسات الجولة الرابعة في الدوري.

انتظام اللاعبين الدوليين ..

كما شهدت تدريبات الزمالك الصباحية اليوم انتظام أحمد سيد "زيزو" وأحمد فتوح ومحمد صبحي ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم في مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب نادي الترسانة استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.
وشرح مدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد مجدي المدرب المساعد للاعبين بعض التعليمات الفنية التي وضعها الجهاز الفني لتنفيذها في التقسيمة الفنية للفريق.

كما حرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو  المدير الفني على منح التعليمات بشكل مستمر للاعبين داخل التقسيمة، وإبداء ملاحظاته على أداء كل لاعب.

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