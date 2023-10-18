محافظ القليوبية: الانتهاء من إنشاء محطة مياه المنشأة الكبرى قبل نهاية العام

اكد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ، على الإلتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من اعمال انشاء محطة مياه المنشأة الكبرى و دخولها الخدمة نهاية العام الجارى ، حيث أنه تم الانتهاء من 93 % من أعمال المحطة و جاري توريد الكهروميكانيك.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم أعمال إنشاء محطة مياه المنشأة الكبرى التي تبلُغ طاقتها الإنتاجية ٤٥ ألف م٣/ يوم وتخدم نحو ٢٢٥ ألف نسمة من أهالي مركز ومدينة كفر شكر .

كما اطمأن "المحافظ" من مهندسي الموقع على مشروع تنفيذ شبكات المياه بمدينة كفر شكر، حيث جاري الإنتهاء من الناحية الغربية لمدينة كفر شكر .

وقال المحافظ إن هذه المحطة تعد من أضخم محطات المياه في محافظة القليوبية وتبلغ القيمة الإجمالية للمحطة 470 مليون جنيه،مؤكدا أنه يتم العمل الآن علي قدم وساق لإنهاء أعمال تغيير شبكة المياه بالكامل والتي تصل أطوالها إلى 52 كيلو مترا حيث تم تنفيذ 15 كيلو مترا وتبلغ تكلفة الشبكة 350 مليون جنيه.

كما تفقد المحافظ أعمال عداية خط المياه الخاص بالشبكة من غرب إلى شرق الرياح التوفيقي والذي تم الانتهاء من الخزان بنسبة 70% وسيتم البدء في أعمال الدفع لخط المياه بالتوازي مع إنشاءات المحطة للاستفادة بالمحطة بمجرد الانتهاء منها وإدخالها الخدمة.

و شهد المحافظ اصطفاف معدات وسيارات التدخل السريع، والتعامل مع مياه الأمطار والصرف الصحي، ومناورة حية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، للتأكد من مدى جاهزيتها لمجابهة الأزمات والطوارئ خلال فصل الشتاء خاصةً الأمطار والسيول بميدان الشيخة صالحة بكفر شكر.

وأكد محافظ القليوبية، أن تطبيق هذه التجربة يأتي في إطار التأكد التام من استعدادات المحافظة ومدى جاهزية كل الأجهزة التنفيذية بها، لسرعة التعامل الفوري واللحظي مع الكوارث والسيول والأمطار الشديدة، مشدداً على الجهات المعنية ضرورة أن تكون جميع محطات الرفع والطلمبات ومعدات الصرف في حالة تأهب واستعداد تام ومستمر، لاستقبال موسم الشتاء، لمواجهة أي احتمالات طارئة أثناء النوَّات الشديدة. وأكد الاستمرار في متابعة تطهير وصيانة الطلمبات، وشبكات الصرف الصحي، وتوفير كل الإمكانيات اللازمة والتمركز الدائم في الأماكن الحيوية على مستوى المحافظة.

وأضاف المحافظ أنه سيتم تطبيق عدة نماذج محاكاة وسيناريوهات مفاجأة لتجربة واختبار كل استعدادات الأجهزة بالمحافظة لاستقبال موسم الأمطار، وتجربة جميع المعدات على الطبيعة وتحديد الوقت الذي تستغرقه كل جهة لحل المشكلة والتعامل معها، والتعامل مع هذه الكوارث والأزمات وإدارتها، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالمراكز والمدن، وأجهزة اللاسلكي الموزعة بجميع مدن وقرى المحافظة، بالتعاون مع كل الأجهزة المعنية بالقليوبية، لحماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم.