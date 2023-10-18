بعد تجديد الثقة لفترة ثانية.. من هو عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ؟

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتعيين الأستاذ الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيسًا لجامعة كفر الشيخ، ليبدأ فترة ثانية لرئاسة الجامعة مدتها أربع سنوات.

وكان الدكتور عبدالرازق دسوقي قد تولى رئاسة جامعة كفر الشيخ بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (397) لسنة 2019 اعتبارًا من أول أغسطس 2019.

وحصل "دسوقي" على بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية، كلية الطب البيطري جامعة الزقازيق، مايو 1988م، ثم ماجستير العلوم الطبية البيطرية تخصص "طفيليات"، جامعة الزقازيق، يونيو 1992م، ودكتوراه الفلسفة في العلوم الطبية البيطرية تخصص "طفيليات"، جامعة الزقازيق وجامعة تكساس أيه أند ام بالولايات المتحدة الأمريكية (إشرافمصريأمريكي مشترك)، يناير 1998م.

كما حصل رئيس جامعة كفر الشيخ على دبلوم الدراسات العليا في الميكروبيولوجيا,كلية الطب البيطري جامعة كفرالشيخ،عام 2008،وتدرج في المناصب الجامعية وصولًا إلى تولى منصب عميد كلية الطب البيطري جامعة كفرالشيخ منذ ديسمبر2012م حتى يونيو2016م.

وسافر "دسوقي" في العديد من البعثات منها بعثة إشراف مشترك من وزارة التعليم العالي في مصر لاستكمال دراسة الدكتوراه بقسم الباثوبيولوجى بكلية الطب البيطري – جامعة تكساس إيه اند إم (Texas A&M University) بولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية لمدة عامان من1994 حتى1996م.

بالإضافة إلى مهمة علمية من وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي في مصر ، للتدريب على طرق التشخيص والتحكم في الأمراض الطفيلية باستخدام طرق الهندسة الوراثية لمدة 6 أشهر بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1999.ومهمة علمية من هيئة التبادل العلميالألماني(DAAD) لزيارة معهد الطفيليات بكلية الطب البيطري جامعة ليبزيج بألمانيا لمدة ثلاثة أشهر، يوليو-أكتوبر 2008م.

كم عمل "دسوقي" باحثًا مشاركًا (Research Associate) بقسم الباثوبيولوجى بكلية الطب البيطري جامعة تكساس إيه اند إم بولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، وزميل (Postdoctoral Fellow) بالمركز التعاوني لأمراض المناطق الحارة التابع لمنظمة الصحة العالمية بقسم الباثولوجيا بكلية الطب جامعة تكساس الفرع الطبي بمدينة جلفستون بولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتبنى رئيس جامعة كفر الشيخ منذ عام 2019 تطوير وتحديث كل منشآت الجامعة والإشراف على إنشاء الكليات الجديدة وبدء العمل بها لتصبح جامعة كفر الشيخ جامعة متكاملة، إلى جانب تبنى العديد من المبادرات الاجتماعية والقوافل الطبية لخدمة أهالي المحافظة.