وفاة محمد رجب شرابي القيادي السابق بالتربية والتعليم

شيعت اليوم جنازة المهندس محمد رجب شرابي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم سابقاً بعد رحلة عطاء لعقود، قدم خلالها الكثير من الأبحاث والأطروحات المتعلقة بتطوير التعليم، خاصة التعليم الفني.

و شغل "شرابي" منصب رئيس امتحانات الثانوية العامة والمشرف على مكتب وزير التربية والتعليم، حيث عمل لعق طويلة داخل أروقة وزارة التربية والتعليم مع العديد من الوزراء.

كما شغل الفقيد الراحل عضوية شعبة التعليم بالمجالس القومية المتخصصة، حيث قدم العديد من الأبحاث الداعية للاهتمام بالتعليم الفني وحتمية استخدام التعليم الفني وطلابه في إحداث طفرة صناعية، رافضا ما وصفه بالنظرة الدونية لطلاب التعليم الفني.

ومثل الفقيد الراحل جمهورية مصر العربية في الكثير من المؤتمرات والمحافل العلمية داخل مصر وخارجها بصفته ونيابة عن وزراء التربية والتعليم لعرض رؤية مصر في التعليم ونقل تجارب الدول الأخرى.