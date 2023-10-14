السبت 14 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

وفاة محمد رجب شرابي القيادي السابق بالتربية والتعليم

المهندس محمد رجب
المهندس محمد رجب شرابي

شيعت اليوم جنازة المهندس محمد رجب شرابي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم سابقاً بعد رحلة عطاء لعقود، قدم خلالها الكثير من الأبحاث والأطروحات المتعلقة بتطوير التعليم، خاصة التعليم الفني.

 

و شغل "شرابي" منصب رئيس امتحانات الثانوية العامة والمشرف على مكتب وزير التربية والتعليم، حيث عمل لعق طويلة داخل أروقة وزارة التربية والتعليم مع العديد من الوزراء.

كما شغل الفقيد الراحل عضوية شعبة التعليم بالمجالس القومية المتخصصة، حيث قدم العديد من الأبحاث الداعية للاهتمام بالتعليم الفني وحتمية استخدام التعليم الفني وطلابه في إحداث طفرة صناعية، رافضا ما وصفه بالنظرة الدونية لطلاب التعليم الفني.

ومثل الفقيد الراحل جمهورية مصر العربية في الكثير من المؤتمرات والمحافل العلمية داخل مصر وخارجها بصفته ونيابة عن وزراء التربية والتعليم لعرض رؤية مصر في التعليم ونقل تجارب الدول الأخرى.

 

المهندس محمد رجب شرابي

مواد متعلقة

حفل استقبال الطلاب في كلية البنات بجامعة عين شمس السبت

«تصفير العداد»

تنوع لابد منه

اليوم.. انطلاق العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات

مها مندور: سوق العمل يحتاج خريجي الجامعات التكنولوجية ويجب الاهتمام بريادة الأعمال

علاج 576 حالة مرضية في قافلة "طب الفم والأسنان" بجامعة القاهرة لمواطني الجيزة

الدكتور أحمد جمال الدين: الإصلاح المؤسسي ضرورة لإصلاح التعليم في مصر

«صندوق الطوارئ»
الجريدة الورقية