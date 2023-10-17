السفير الفلسطيني بالقاهرة: إسرائيل تشن حرب إبادة ممنهجة ضد الفلسطينيين (فيديو)

قال السفير دياب اللوح، السفير الفلسطيني بالقاهرة، إن دولة الاحتلال تشن حاليا حرب إبادة جماعية ممنهجة على الشعب الفلسطيني فى قطاع غزة وجميع الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس.

قمة عمان هامة جدا للفلسطينين

وأضاف السفير الفلسطيني بالقاهرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”،مساء اليوم الثلاثاء أن القمة التي ستعقد غدا فى عمان بين الرئيس السيسي والعاهل الأردني والرئيسين الفلسطيني والأمريكي، ستكون على مستوي كبير من الأهمية السياسية والدبلوماسية، خاصة فى ظل تفاقم الأوضاع وهذا العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.



وتابع السفير الفلسطيني بالقاهرة، أن هناك شراكة تاريخية بين مصر والأردن وفلسطين، وانضمام الرئيس الأمريكي للإجتماع الثلاثي فى عمان يعد مهم جدا فى هذا التوقيت، لافتا إلى أنه لابد من تتويج الجهود المبذولة والإتصالات الجارية منذ بدء الحرب لوقف العدوان والحرب بشكل كامل.

قالت مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن القطاع الصحي في قطاع غزة قد ينهار خلال ساعات جراء العدوان الإسرائيلي وقصفها المستمر للمدنيين.

وطالبت وزيرة الصحة الفلسطينية، بزيادة الضغط العالمي لإدخال الدعم لقطاع غزة الذي يشهد أوضاعا صحية كارثية.

وكانت قد قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن المستشفيات دخلت مرحلة الإنهيار الفعلي؛ بسبب انقطاع الكهرباء وشح الوقود.

كما أصدر مسؤولو الصحة "نداء استغاثة عاجل" لجميع مالكي محطات الوقود وكل من لديه أي ديزل لإنقاذ حياة “الجرحى والمرضى”.

وقطعت إسرائيل جميع إمدادات الوقود، إلى جانب المياه والغذاء والكهرباء، كجزء من حصارها الكامل منذ أكثر من أسبوع، تاركة النظام الصحي في القطاع على حافة الانهيار.

فيما كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، عن آخر الاستعدادات في المستشفيات المصرية لاستقبال المصابين الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين شوقي، في برنامج "البوابة"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن وزير الصحة ومحافظ شمال سيناء تفقدا مستشفى بئر العبد النموذجية، لافتا إلى أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا لمساعدة الأشقاء في فلسطين.

وأكمل الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تفقد زير الصحة عددا من المستشفيات والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة بها.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، أن منظومة الصحة المصرية على كامل الاستعداد لاستقبال أي من مصابي غزة الفترة القادمة.