استجابة للوفد.. انتهاء تنفيذ أعمال مشروع الصرف الصحي بالشرقية

نشرت "بوابة الوفد الإلكترونية" شكوى من أهالي قرية كفر أبو نجم مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، بتاريخ 30/9/2023، بخصوص تراكم مياه الصرف بشوارع القرية تحت عنوان (شكوى من تراكم مياه الصرف بشوارع أبو نجم بمحافظة الشرقية).

وقامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالرد على الشكوى المنشورة قائلة نتشرف بالرد على ما جاء بالشكوى بأننا نحيط سيادتكم علمًا بأنه تم انتهاء تنفيذ الأعمال بمشروع الصرف الصحي بقرية أبو نجم- مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، وجارٍ أعمال التسليم الابتدائي إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية.