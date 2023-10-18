نقابة الموسيقيين تعلن الحداد بعد أحداث مستشفى المعمداني

خرج الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية لجمهوره، ببيان رسمي بشأن قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني مساء أمس الثلاثاء، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك”.

وقال نقيب الموسيقيين مصطفى كامل في بيانه: في القلب يا فلسطين رجاءً من كل موسيقيي وفناني جمهورية مصر العربية ونقباء الفروع ومجالس الإدارات بجميع محافظات مصر الالتزام بما جاء بالبيان وإعلاء راية المبادئ والقيم، اليوم فلسطين وإن صمتنا فغدًا سيكون مصيرنا نفس المصير. انصروا الحق والعدل ساعة حداد وتضامن من إخواننا وأخواتنا وأبنائنا في فلسطين.

كانت قد قصفت طائرات الاحتلال، مساء الثلاثاء، مستشفى المعمداني التي امتلأت بالجرحى والشهداء جراء القصف المستمر على غزة، لتكون هي مأمنهم الوحيد خارج أصوات الانفجارات ودوي الصواريخ وركام منازلهم.

أدى القصف إلى استشهاد أكثر من 500 شهيد، وما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض.