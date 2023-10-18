خبير: الغرب يرعى الإرهاب ويصمت عن الأعمال الوحشية في قطاع غزة

قال طارق البرديسى خبير العلاقات الدولية، إن مصر هى من تعرف حقوق الإنسان وهى الدولة الحضارية والتى تؤمن بفكرة الإنسانية والقانون ككل، وتتشبث بقواعد القانون الدولى العام ومضامين الاتفاقيات الدولية.

وأضاف “البرديسى” خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، فى المقابل فإن الغرب يرعى الإرهاب ويشارك فيه ويصمت بشكل كامل عن الأعمال الوحشية والبربرية فى قطاع غزة.

الجميع يشاهد الجرائم التى ترتكب فى قطاع غزة

وأشار إلى أن الجميع يشاهد الصور المروعة والجرائم التى ترتكب فى قطاع غزة من جانب الاحتلال الإسرائيلى، مضيفًا: "أين حقوق الإنسان التى ينادى بها الغرب؟!.. هذه الحقوق لديهم كاذبة والغرض منها التدخل فى شئون الدول وسرقة ثرواتها وتحقيق مصالح الدول الغربية تحت فكرة حقوق الإنسان".

كذب الغرب والتدليس

وشدد على أن كذب الغرب والتدليس كان واضحا من خلال الإنحياز الأعمى للإحتلال الإسرائيلى، وذلك الظلم والإستيلاء على حقوق المواطن الفلسطينى، متسائلا: "أين حقوق الإنسان وأين حقوق الفلسطينيين.. الأمر واضح لكل متابع منصف.. فالغرب يكذب ويتنفس الكذب فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ويستثمر فى الكذب".