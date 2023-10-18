السيسي: الرأي العام العربي والإسلامي داعم للقضية الفلسطينية

أكد الرئيس السيسي، أن هناك رأيًا عامًا عربيًا وإسلاميًا داعمًا للقضية الفلسطينية، ويتابع بشدة كل ما يحدث فيها، ومصر ستظل على موقفها الداعم للشعب الفلسطيني، إذا فكرة النزوح أو تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة لمصر معناها بمنتهى البساطة حدوث أمر مماثل، أو تهجير الفلسطينيين إلى الأردن يعني أن إقامة دولة فلسطينية أمر غير قابل للتنفيذ.

كلمة الرئيس السيسي

وأكد الرئيس السيسي، أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية عسكريًا، لا نبرر أي عمل عسكري يستهدف أي مدني، متابعًا أن ما يحدث في غزة الآن ليس الحرص على توجيه عمل عسكري ضد حماس، وإنما محاولة لدفع السكان لهجرة إلى مصر.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: لمن يهمه السلام في المنطقة، ولا أحد يقبل ما يحدث في قطاع غزة، نحن دولة ذات سيادة، حرصت خلال السنوات الماضية منذ توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل على أن يكون هذا المسار "خيارًا استراتيجيًا" نحرص عليه، ويكون داعمًا لدول أخرى للانضمام إليه.

وأشار الرئيس السيسي، إلى أن قطاع غزة تحت سيطرة إسرائيل الآن، وخلال السنوات الماضية لم تنجح إسرائيل في السيطرة على بناء قدرات عسكرية للجماعات والفصائل الفلسطينية.

وتساءل الرئيس السيسي، هل نجحت الجهود خلال الثلاثين عامًا الماضية في إخراج دولة فلسطينية إلى النور؟، رغم المبادرات المختلفة والقوانين التي صدرت من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمبادرات العربية التي تقدمت في هذا الشأن لإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح.

وأكد أن مصر طرحت فكرة تواجد قوات أممية تضمن أمن واستقرار كل من الشعب الفلسطيني والإسرائيلي، وهذا لم يحدث، ونحن لا نبرر أبدًا أي عمل يستهدف أي مدني، ونعتبر القضية الفلسطينية قضية القضايا، ولها تأثير كبير جدًا على الأمن والاستقرار.