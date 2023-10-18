الأسهم الأوروبية تتراجع متأثرة بمخاوف تصاعد الصراع بالشرق الأوسط

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، تراجعًا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023، متأثرة بتفاقم المخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وبهبوط أسهم شركة (إيه.إس.إم.إل) الهولندية، بعد أن طغت توقعات فاترة من شركة صناعة الرقائق على تأثير بيانات اقتصادية صينية باعثة على التفاؤل.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0703 بتوقيت غرينتش.

وأدى الهجوم على مستشفى في غزة مما أسفر عن مقتل مئات الفلسطينيين إلى زيادة المخاطر المحيطة بزيارة الرئيس الأميركي جو بايدن لإسرائيل الأربعاء.

وهوى سهم إيه.إس.إم.إل 3.7 بالمئة مع تحذير الشركة من استقرار المبيعات في عام 2024، بعد الإعلان عن أرباح تتماشى مع توقعات المحللين في الربع الثالث.

وصعدت أسهم شركات السلع الفاخرة المنكشفة على الصين مثل إيرميس وريتشمونت بما يتراوح بين 0.2 بالمئة و0.8 بالمئة مدعومة ببيانات نمو أفضل من المتوقع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقفز سهم شركة أديداس 4.7 بالمئة بعد أن رفعت شركة الملابس الرياضية توقعاتها للإيرادات وخفضت توقعات الخسائر لعام 2023.

وأظهرت بيانات أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا بقي عند 6.7 بالمئة في سبتمبر أيلول مخالفا توقعات الاقتصاديين بمزيد من التدهور.

البورصة المصرية تسجل مستوى تاريخيًا بالوصول لمستوى 22 ألف نقطة بختام التعاملات

سجلت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء مستويات تاريخية غير مسبوقة.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 59.1 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 1.504.2 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 4.95% ليصل إلى مستوى 22073نقطة، مسجلا بذلك صعودا بنحو 1000 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى3871 نقطة.

صعد مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي أكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 2.97% ليغلق عند مستوى 5949 نقطة.

اتجهت تعاملات العرب للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 3 مليارات جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين وسط تداولات 5.2مليار جنيه مسجلا بذلك أعلى قيمة تداولات منذ فترة.