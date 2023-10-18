سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 18-10-2023

ننشر سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 18أكتوبر2023، بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصري سجل 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودي فى عدد آخر من البنوك العاملة في مصر، كالتالي:

سعر الريال السعودي فى البنك المركزي المصري

8.22 جنيه للشراء.

8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى البنك الأهلي المصري

8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك مصر

8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك الإسكندرية

8.21 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى البنك التجاري الدولي

8.18 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي فى مصرف أبو ظبي الإسلامي

8.23 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي فى بنك البركة

8.03 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

العملات العربية:

سجلت أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند سعر 98.82 جنيه للشراء، 99.75 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الريال السعودي، عند 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي، عند سعر 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع.

بلغت أسعار صرف الدينار البحريني عند سعر 79.45 جنيه للشراء، 81.88 جنيه للبيع، فيما سجل الريال العماني، سعر 78.04 جنيه للشراء، 80.13 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الريال القطري، عند سعر 7.80 جنيه للشراء، 8.46 جنيه للبيع، كما بلغ سعر صرف الدينار الأردني، عند مستوى 42.76 جنيه للشراء، 43.46 جنيه للبيع.

أسعار صرف اليورو الأوروبي:

سجلت أسعار صرف اليورو في البنك الأهلي المصري، 32.64 جنيه للشراء، 32.82 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو32.80 جنيه للشراء، 32.90 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار اليورو 32.65 جنيه للشراء، 32.92 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار اليورو في المصرف المتحد، عند 32.45 جنيه للشراء، 32.92 جنيه للبيع.

حققت أسعار اليورو في البنك التجاري الدولي cib، عند مستوى 32.54 جنيه للشراء، 32.93 جنيه للبيع، وبلغت أسعار اليورو في بنك مصر، سعر 32.51 جنيه للشراء، و32.82جنيه للبيع.

وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار اليورو مقابل الجنيه نحو 32.73 جنيه للشراء، و 32.87 جنيه للبيع.