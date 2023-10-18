انقلاب سيارة نقل بمقطورة بصحراوي سوهاج الغربي

شهد الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج وقوع حادث انقلاب سيارة نقل بمقطورة محملة طفلة، بسبب انفجار الإطار الأمامي الأيسر للمقطورة نتج عنه انهيار الحمولة على الطريق دون حدوث إصابات بشرية، وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور والتحفظ على السيارة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

وقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي

تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد بتلقي مركز شرطة جهينة بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي / دائرة المركز .



انتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة نقل بمقطورة قادمة من محافظة قنا أتجاه محافظة أسيوط محملة بطفله قيادة "حسام . م . م . ف" 35 سنة سائق ومقيم دائرة مركز طما بالطريق المشار اليه إنفجر الإطار الأمامي الأيسر للمقطورة مما أدى إلى كسر الدنقل وإنقلابها بنهر الطريق وإنسكاب حمولة المقطوره المحملة دون حدوث ثمة إصابات.



وبسؤال قائد السيارة أفاد بمضمون ما سبق ونفى الشبهة الجنائية.



تم رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارة، وتسيير حركة المرور بالطريق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.