الشباب والرياضة تطلق فعاليات النسخة الثالثة من سلسلة "اعرف حقوقك وواجباتك" بدمياط

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالتعاون والتنسيق مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، فعاليات النسخة الثالثة من سلسلة لقاءات "اعرف حقوقك وواجباتك"، والتي يتم تنفيذها خلال الفترة من (١٧-١٩) أكتوبر الجاري، بمركز التعليم المدني بدمياط الجديدة.

يأتي ذلك في إطار مذكرة التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة وهيئة الرقابة الإدارية وبرعاية كريمة من الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسيد الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية.



ويشارك في هذا اللقاء 120 مشارك من السادة العاملين في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة والشئون المالية، والموارد البشرية والمخازن، والعاملين بالهيئات الشبابية والرياضية من محافظات" دمياط، الدقهلية، الشرقية، السويس".

وتناقش النسخة الثالثة من البرنامج عدد من الموضوعات من بينها (المسئولية التأديبية للموظف العام في ضوء القانون، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030، وجهود الدولة في مجال مكافحة الفساد، والإطار التشريعي والمؤسسي لمكافحة الفساد في مصر، قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية، ولائحة المخازن).

حضر الجلسة الافتتاحية كل من دينا بيومي مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة، الدكتور وليد الشاذلي مدير عام الشباب والرياضة بدمياط، الرائد أحمد بسيوني عضو هيئة الرقابة الإدارية.

وخلال كلمتها، نقلت دينا بيومي تحيات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ودعمه الكامل لعقد تلك اللقاءات الهامه واهتمامه بها، متمنيةً الاستفادة الكاملة للمشاركين، ونقل ما اكتسبوه من خبرات الى نظرائهم وزملائهم في مقار عملهم.

وتناولت المحاضرة الأولى والتي قدمها المستشار الجليل جمال أبيب نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية شرحاً للمسئولية التأديبية للموظف العام في ضوء القانون مع التطبيق على قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وتناولت المحاضرة الثانية والتي ألقاها اللواء دكتور نبيل محمود حسن أستاذ القانون الجنائي بأكاديمية الشرطة الإطار القانوني لمكافحة الفساد، متناولاً مفهوم الفساد وأنواعه والجرائم المرتبطة به وسبل الوقاية منها.

وعقب انتهاء فعاليات اليوم الأول تم تكريم السادة المحاضرين، ومدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط.



