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جيش الاحتلال: وضع غزة بعد الحرب سيكون "قضية عالمية" حماس: نسعى لتحرير 6 آلاف أسير فلسطيني محتجزين في السجون الإسرائيلية
الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

عشرات المُستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المُستوطنين الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال التي شددت إجراءاتها العسكرية عند جميع أبواب المسجد، ومنعت المواطنين الفلسطينيين من دخوله، وأرجعت العديد منهم. 

 

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وأفادت مصادر فلسطينية، بأن مستوطنون اقتحموا "الأقصى" من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته. 

وينفذ المُستوطنون اقتحامات يومية استفزازية للمسجد الأقصى المبارك ما عدا يومي الجمعة والسبت، في مُحاولة للسيطرة عليه وفرض التقسيم الزماني والمكاني. 

 

إجراءات أمنية مشددة

ويوم الجمعة الماضي، فرضت الشرطة الإسرائيلية إجراءات أمنية مشددة في القدس، تحسبا لتظاهرات عقب صلاة الجمعة.

وكانت تقارير صحفية نقلت عن دائرة الأوقاف الإسلامية، أن إسرائيل تحظر دخول المسجد الأقصى لصلاة الجمعة لمن تقل أعمارهم عن 60 سنة.

ومن جهة أخرى، اعتقل الجيش الإسرائيلي نحو 50 فلسطينيا، خلال عمليات دهم شملت مدنا فلسطينية عدة في الضفة الغربية المحتلة.

وتركزت هذه الاعتقالات، حسب مراسل "سكاي نيوز عربية"، في محافظتي الخليل ونابلس.

وتأتي تلك الأنباء تزامنا مع التطورات العسكرية في غزة، حيث أمر الجيش الإسرائيلي، الجمعة، سكان شمال القطاع بالرحيل إلى جنوبه خلال 24 ساعة، مما يعني نزوح أكثر من مليون فلسطيني.

وفي المقابل، دعت حركة حماس الفلسطينيين في غزة إلى البقاء في منازلهم وتجاهل أوامر الجيش الإسرائيلي.

 

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