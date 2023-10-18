وفاة شخص في حادث اصطدام تروسيكل بعمود إنارة بسوهاج

استقبل مستشفى سوهاج التعليمي حاصل على دبلوم صنايع في العقد السادس من العمر، يقيم بدائرة مركز سوهاج مصابًا بنزيف داخلي وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتوفى عقب وصوله في حادث اصطدام تروسيكل كان يقود بعمود إنارة على جانب الطريق وجرى التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة سوهاج إشارة من مستشفى سوهاج التعليمي بوصول "ناصر . ا . م . ع" 55 سنة حاصل على دبلوم صنايع ومقيم دائرة المركز، مصابًا بنزيف داخلي وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتوفي عقب وصوله إدعاء حادث سير.





انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الحادث وبالفحص وسؤال شقيقه "جمال . ا . م . ع" 50 سنة مدرس ومقيم بذات الناحية أفاد أنه أثناء سير شقيقه المذكور بدراجة نارية [ تروسيكل ] على طريق دائرة المركز إختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بعمود إنارة على جانب الطريق، مما نتج عنه إصابته ووفاته ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.



تم التحفظ على التروسيكل وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.