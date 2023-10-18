جمال بيومي: مجزرة مستشفى المعمداني أسفرت عن مئات الشهداء

أعرب السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن أسفه وحزنه الشديد بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى المعمداني، مما أسفر عن ارتقاء مئات الشهداء والإصابات.

مستشفى المعمداني

وقال جمال بيومي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة مستشفى المعمداني، غير مسبوق ومؤلم بسبب حجم الدمار وقتل المواطنين عشوائيا فضلا عن نسف المباني فوق أصحابها واختفاء ألف من أهالي قطاع غزة تحت الأنقاض، فيما بلغ عدد الشهداء أكثر من 3 آلاف، مستنكرا القتل العشوائي من جيش نظامي مفترض أنه من دولة عضو في الأمم المتحدة، وقعت على معاهدات في أوسلو عام 1993 بإنشاء دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 ولم تف بالتزاماتها.

وأضاف أن هذه الحالات الإجرامية يمكن أن ندينها لكن الذي ندينه أكثر النفاق الدولي الذي يحدث، موضحا: «هناك لغتين في الغرف المغلقة يشاطروننا الأحزان ويدعون إلى مساندة الشعب الفلسطيني وفي العلن يقولون إن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها وينكرون حق الفلسطينيين في الدفاع عن الهوية وعن وجوده في محاولة لمحو وجود الشعب الفلسطيني».

وتابع أن الطوق الوحيد هو صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه، لافتا إلى أن عدد الفلسطينيين سوف يفوق عدد الإسرائيليين مما يهدد مستقبل هذه الدولة التي يكون نصف سكانها أعداء، فضلا عن معاداة سوريا ولبنان ومصر والأردن.. أي مستقبل لدولة كهذه.

وأشار إلى أن الطلب العاجل جدا حاليا، هو دعم الصمود الفلسطيني بإدخال الغذاء والأدوية والمياه التي تلزم الشعب الفلسطيني ثم دعم صمود هذا الشعب، موجها التحية لكل فلسطيني يتمسك بأرضه ولا يغادرها.

وأشاد بـ بيانات وزارتي الخارجية الأردنية والمصرية بالإضافة إلى ما كتبه الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر صفحته الذي عده أقوى من البيانيين، مؤكدا أن إسرائيل تخسر تماما كل مستقبل لها.