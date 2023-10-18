الذهب يقفز مع تزايد الإقبال على الملاذات الآمنة

سجلت أسعار الذهب العالمي، ارتفاعًا كبيرًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023، وجاء ذلك بعد أن أجج انفجار استهدف مستشفى في غزة المخاوف من تصاعد الصراع الإقليمي، مما أدى إلى استمرار إقبال المستثمرين القلقين على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا على الرغم من بيانات اقتصادية أميركية قوية والتوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة.

وقُتل نحو 500 فلسطيني في انفجار بمستشفى بمدينة غزة أمس الثلاثاء مما أثار احتجاجات في الضفة الغربية وفي أنحاء الشرق الأوسط.

وارتفعت أسعار الذهب نحو 100 دولار منذ بدء الأزمة على الرغم من البيانات الاقتصادية الأميركية القوية التي صدرت في الآونة الأخيرة وعززت الرهانات المتعلقة بأسعار الفائدة المرتفعة والتي تؤدي إلى ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة.

وارتفع الإنتاج في المصانع الأميركية ومبيعات التجزئة أكثر من المتوقع في سبتمبر، مما يشير إلى أن الاقتصاد أنهى الربع الثالث بشكل قوي.

وتترقب الأسواق الآن خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول غدا الخميس للحصول على إشارات بشأن أسعار الفائدة.

التغير في الأسعار

بحلول الساعة 0123 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1929.89 دولار للأونصة، كما قفزت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.4 بالمئة إلى 1942.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 22.93 دولار للأونصة، كما ارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 898.77 دولار. فيما هبط البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1134.93 دولار.

أسعار الذهب في مصر

تشهد أسعار الذهب المحلي بعض الاستقرار بعد الارتفاعات التي شهدتها خلال الفترة الأخيرة خاصة مع بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس وما نتج عنه ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن في السوق العالمي والمحلي.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الثلاثاء عند المستوى 2335 جنيه للجرام قبل أن يرتفع بمقدار 5 جنيهات ويتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2340 جنيه للجرام، يأتي هذا بعد أن ارتفعت أسعار الذهب يوم أمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند 2335 جنيه للجرام بعد أن افتتح الجلسة عند 2330 جنيه للجرام، وكان قد سجل أدنى مستوى عند 2220 جنيه للجرام.

سعر الذهب حالياً تشهد بعض الاستقرار بعد التحركات الكبيرة خلال الفترة الأخيرة، ولكن يبقى الحذر قائم بشأن أية تطورات في الحرب بين حركة حماس وإسرائيل خاصة في حالة توسع رقعة الحرب أو انضمام أطراف أخرى إليها.