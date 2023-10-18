عاجل
السيسي يؤكد إدانة مصر للأعمال العسكرية الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين
الأربعاء 18 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

قمة مصرية أمريكية تضع العالم أمام مسؤولياته تجاه غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

تحدث محمد عبدالرازق، الباحث بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن دعوة الرئيس السيسى لعقد قمة دولية يوم السبت لحل القضية الفلسطينية، قائلا:" دعوة مهمة تضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته للتعامل مع الأزمة الراهنة فى قطاع غزة".

 قطاع غزة

وأضاف محمد عبدالرازق خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أنه قد تنتج عن هذه القمة قرارات مهمة منها إدخال المساعدات فى ضوء التعنت من الجانب الإسرائيلى واستمرار قصف معبر رفح من الجانب الفلسطينى.

وأوضح أن الأولوية هى إدخال المساعدات لغزة والحيلولة دون تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، وبعدها الانتقال إلى نقطة التوصل إلى هدنة ووقف إطلاق النار، بما يسمح إلى الذهاب للأولوية الثالثة وهى مناقشة مستقبل القضية الفلسطينية فى ضوء عمليات وجولات التصعيد المتوالية لسنوات دون أى أفق للسلام.

مواد متعلقة

روسيا: الهجوم على المستشفى في غزة جريمة حرب تتحمل مسؤوليتها أمريكا

ماكرون: لا شيء يبرر ضرب مستشفى المعمداني في غزة

الإمارات تدين هجوم جيش الاحتلال على مستشفى المعمداني في غزة

مصر تطالب إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي غزة
الجريدة الورقية