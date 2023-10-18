مظاهرات الغضب تجتاح العالم بعد «مجزرة المعمداني»

اجتاحت موجة غضب العالمين العربي والإسلامي في أعقاب سقوط مئات الشهداء في غزة جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى في القطاع المحاصر.

وفي رام الله خرج مئات المتظاهرين تنديدا بـ"القصف الوحشي" الذي طال المستشفى الأهلي المعمداني شمال غزة.

وفرقت قوات الأمن الفلسطينية المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع والسيارات المصفحة فيما رشق المحتجون الشرطة بالحجارة.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد عاد إلى قطاع غزة معلنا انسحابه من قمة رباعية في الأردن كانت مقررة اليوم الأربعاء بمشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي.

وفي بيروت خرج الآلاف في مظاهرة تندد بالحادث المأساوي الذي خلف بحسب تقديرات أولية 500 قتيل بعد أن قصفت باحة المستشفى الذي لجأ إليه آلاف الأسر الفلسطينية.

وحمل المتظاهرون الأعلام في الفلسطينية خلال مسيرة غاضبة، فيما أعلن حزب الله اللبناني غدا الأربعاء "يوم غضب غير مسبوق" ضد إسرائيل وزيارة بايدن لها.

وقالت وكالة رويترز إن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع قرب السفارة الأمريكية في لبنان على متظاهرين غاضبين من قصف المستشفى في غزة.

وفي تونس خرج المئات حاملين أعلام فلسطين وتونس للتنديد بـ"المجزرة" في أعقاب القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني.

وشهدت تونس خلال الأيام الماضية عدة مظاهرات دعما لغزة التي تتعرض منذ 12 يوماً لقصف إسرائيلي متواصل خلف قبل مأساة "المعمداني" ما يزيد على 3000 قتيل وآلاف الجرحى.

كما تظاهر الآلاف الأتراك في أيضا في إسطنبول حاملين العلم الفلسطيني تنديدا بالقصف الإسرائيلي وسط دعوات لوقف "العدوان فورا".

وفي بغداد خرجت مظاهرات حاشدة في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على مستشفى المعمداني.

وحمل المتظاهرون في العراق الأعلام الفلسطينية ونددوا بـ"العدوان الإسرائيلي على غزة".

المشهد نفسه تكرر في موريتانيا حيث خرج المئات في العاصمة نواكشوط احتجاجا على قصف المستشفى في غزة وما خلفه من ضحايا.

وفي العاصمة المغربية الرباط تظاهر المئات حاملين العلم الفلسطيني تنديدا بـ"المجزرة".

وعلى الجانب الآخر من المتوسط، تظاهر المئات في العاصمة الإسبانية مدريد تنديدا بالهجوم الإسرائيلي على المستشفى.

وحمل المتظاهرون في مدريد الأعلام الفلسطينية مطالبين بوقف فوري للقصف الإسرائيلي على غزة.

وفي مدينة روتردام الهولندية تظاهر المئات أيضا للتنديد بالهجوم الإسرائيلي وكان العلم الفلسطيني أيضا القاسم المشترك في فعاليات التنديد عبر العالم.